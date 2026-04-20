Повдигнаха обвинение на пловдивския футболист Тодор Тимонов, шофирал с 1,5 промила алкохол

Взета му е и химична проба за употреба на наркотици

Районната прокуратура в Пловдив е повдигнала обвинение на 39-годишния пловдивски футболист Тодор Тимонов за шофиране под въздействието на алкохол, съобщиха от държавното обвинение. Взета му е и химична проба за употреба на наркотици, очаква се резултатите от нея да излязат до дни.

39-годишният пловдивчанин е бил спрян за проверка с БМВ-то си на ул. "Лерин" в неделя след 19,30 часа. Униформените го тествали с дрегер и той отчел наличието на 1,5 промила алкохол. След това той бил задържан за срок от 24 часа във Второ районно управление.

Тимонов е известен пловдивски футболист, играл в "Ботев" (Пд), ЦСКА, руския отбор "Анжи" и "Локомотив" (Пд). През лятото на 2018 година се присъединява към "Марица".