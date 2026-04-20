Анонимни сигнали и липса на данни за престъпление зад 2283 отказа за разследване на изборна търговия (Обзор)

34 души са с обвинения

2283 преписки със сигнали за изборна търговия за изборите в неделя са били прекратени. Това отчетоха от прокуратурата, като посочиха, че мотивите са липса на достатъчно данни за извършено престъпление, както и подадени анонимни сигнали. По закон по вторите няма как да се образува разследване.

От началото на предизборната кампания до понеделник сутринта в прокуратурата са докладвани и образувани общо 3021 преписки. Така излиза, че под 800 не са били прекратени. Образувани са 599 досъдебни производства. 252 от тях са бързи - разследват се в рамките на 48 часа. Останалите 139 преписки все още се разследват.

Софийската градска прокуратура пък е разследвала 166 сигнала, в които се твърди, че кандидат-депутати са се занимавали с изборна търговия. Тя е единствената компетентна да гледа случаи на хора с имунитет, затова част от преписките са били препратени от други структури на държавното обвинение. В досъдебни производства са прераснали 6 от сигналите.

По образуваните досъдебни производства се извършват активни действия по разследването, анализират се доказателства и при необходимост се дават указания за предприемане на по-нататъшни действия от разследващите органи, пишат от прокуратурата. И допълват, че 34 души са с обвинения. След като от МВР предложили, от държавното обвинение поискали 127 разрешения за използване на СРС-та. Не е ясно колко са били одобрени.

По време на кампанията, а и след нея вътрешният министър Емил Дечев се оплакваше от прекратени разследвания и откази за разследване. Обясняваше, че това е нормално за всеки вот и посочи, че е подписал споразумение за съвместно звено не с и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, а с прокуратурата. По същия начин МВР работело и със Софийската градска прокуратура. Там Дечев влезе в конфликт с шефката Емилия Русинова. Поводът - пътувала в една кола с обявения за издирване и сочен за лобист в съдебната система Петьо Петров - Пепи Еврото. Това станало след публичното оповестяване на случая “Осемте джуджета” през 2021 г. Еврото бе обвинен и изчезна през 2023 г. От липса на действия на прокуратурата се оплакваше и главният секретар на МВР Георги Кандев. Когато той и Дечев обявиха съвместното звено за борба с изборната търговия, от страна на прокуратурата се яви зам. главната прокурорка Ваня Стефанова.

