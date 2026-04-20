Йотова: Без Априлското въстание свободата ни щеше да потъне в геополитическа мъгла (Снимки)

Ако я нямаше Голготата на Априлското въстание, сигурно един ден България щеше да има своята свобода, но по друг, различен начин. Сигурно с преговори, сигурно с кроежи на Великите сили. Но всичко това би потънало в мъглата на тези именно геополитически интереси.

Това заяви президентът Йотова на откриването на фотодокументална изложба "За свободата на един народ" по случай 150 години от Априлското въстание в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий". Изложбата се осъществява съвместно Държавната агенция „Архиви".

"Над 5000 са публикациите в западната преса и в тогавашна Русия, които говорят за кланетата. Едни от най-силните заглавия, които помни новата журналистическа история - от кореспонденти на тогавашна Америка, през Великобритания, Франция и Русия. Всичко това довежда и до Руско-турската освободителна война, която дава Освобождението на България", каза Йотова и благодари на организаторите на изложбата.

"Само да си представим какво означават 150 години. Много е трудно човешкото съзнание да може наведнъж да види събитията, датите, фактите през целия този дълъг поток от времето. През този водовъртеж от страсти, от историческа истина или историческа мистификация, от легенди. И през всичките тези 150 години, каквото и да направи българското съзнание, винаги в него ще има едно запазено място за дните, часовете и минутите от 1876 година. Събитията, които с гордост наричаме революция, въстанието, мястото и времето, в което въстава българският народ през април", подчерта президентът и открои изложбата като изключително важна: "Всеки един от тези документи, всеки един фотос, всяко едно ръкописно писмо, което виждате толкова много тук, е всъщност един къс от нашата памет".

"Българите знаем своята история от уроците ни по литература, знаем от уроците ни по история, но всичко това живее някак в сферата на легендите. Всеки от нас има своите представи. Когато човек види тези документи, всеки един от тях създава една определена плътност в нашето съзнание и е част от една изключително мащабна мозайка. Така че, да се пренесем наистина във времето от 1876 година и да оставим на воля документите и фотографиите да ни разказват, така че тези образи и тези събития да станат още по-живи в умовете ни", каза Йотова и допълни: "Априлското въстание е първият пример в историята на България, преди Освобождението, в който сякаш се премахват всякакви прегради, всякакви различия, всякаква дистанция между цели съсловия, между бедни и богати. И всички като един тръгват. И въстанието, макар и малцина експерти да казват, че не е било в цялата ни територия и остава ограничено, все пак неговите мащаби са достойни за уважение и остава в българската история като Българско въстание. Без чуждо влияние, без чужда намеса, без натиск и за съжаление - без помощ"