Кремъл впечатлен от заявката на Радев за диалог, НАТО и Брюксел го чакат с нетърпение (Обзор)

Той: България ще положи усилия за продължаване на европейския си път. Но за да има силна България в силна Европа, са необходими критично мислене и прагматизъм

Готовност да работи с безапелационния победител на изборите Румен Радев изрази часове след триумфа на “Прогресивна България” председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В социалните мрежи тя поздрави бившия президент и бъдещ премиер, отбелязвайки, че “България е горд член на европейското семейство и има важна роля в това да се справяме с общите ни предизвикателства”.

Очаквам с нетърпение да работим заедно за просперитета и сигурността на България и Европа, допълни шефката на ЕК.

Поздравления за победата си Радев получи и от председателя на Европейския съвет Антониу Коща, както и от шефката на ЕП Роберта Мецола, а генералният секретар на НАТО Марк Рюте коментира, че се е чул по телефона с Радев и очаква с нетърпение да “продължим сътрудничеството си по общите предизвикателства в областта на сигурността”.

Лидери на страните - съседки на България, също поздравиха Радев за убедителната победа. Освен сръбския президент Александър Вучич Радев беше поздравен и от румънския премиер Илие Боложан. Поздравявам Румен Радев за ясната му победа на изборите. Като съседи очаквам с интерес да продължим да укрепваме стратегическото партньорство между Румъния и България и да насърчаваме нашите общи приоритети в рамките на ЕС и НАТО, написа румънецът.

Москва също не остана безучастна към успеха на бившия президент на парламентарните избори. Впечатлени сме от думите на Румен Радев, както и от други европейски политици, които имат готовността да решават проблемите чрез прагматичен диалог с Руската федерация, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той все пак отбеляза, че все още е

рано да се говори за голяма промяна

в антируския курс на Европа на база изявленията на няколко политици. Песков твърди, че всички “разногласия и конфликти на взаимни интереси” с Европа трябва да бъдат решавани на масата за преговори, както и че Русия никога не е отхвърляла диалога с Европа.

В нощта на изборите Радев, попитан отново за диалога с Москва, подчерта, че подобен прагматичен подход подкрепя не само той: Питайте президента на Франция Макрон, питайте премиера на Белгия, канцлера Мерц и други лидери, които казаха, че диалогът трябва да се върне. Европа да мисли как ще си гарантира ресурсите, защото без енергийни ресурси не може да има конкурентоспособност.

Журналист от Асошиейтед прес също попита Радев за бъдещето на България и нейните отношения с ЕС и Русия.

България ще положи усилия за продължаване на европейския си път. Но за да има силна България в силна Европа, са необходими критично мислене и прагматизъм, защото Европа падна жертва на собствената си амбиция да бъде морален лидер в свят без правила. Затова сега наистина са ѝ необходими критично мислене, прагматични действия и добри резултати, особено при изграждането на новата архитектура на сигурността. Трябва да положи сериозни усилия и за възстановяване на индустриалната си мощ и конкурентоспособност. Именно с това България ще допринесе най-много в европейската си мисия, отговори той.

В понеделник Иван Демерджиев, бивш вътрешен министър и кандидат за депутат от “Прогресивна България”, увери, че няма да се предприемат стъпки нито по излизане на България от ЕС, нито от еврозоната, нито от НАТО. По думите му посоката ще е преосмисляне на политиките в рамките на съюзите, но в защита на националния интерес.

Ние сме общност от хора, които преследват обща кауза. Ние не сме индивидуалисти, които имат собствен път и собствено виждане, което се разграничава от това на другите от екипа, каза Демерджиев.

“Троянски кон на Путин” в ЕС нарече победата на Радев евродепутатката и лидер на либералната група “Обнови Европа” в Европейския парламент Валери Айер. Пред “Файненшъл Таймс” тя коментира: “Познавайки подхода на Радев към Путин и Русия, съществува риск от прокремълско правителство в критичен момент - той би бил троянският кон на Путин в Европа”.

Подобна реакция имаше и от други издания, които определят бъдещия премиер като “про-Путин”, “про-Русия”, та дори и в някакъв смисъл наследник на отиващия си унгарски министър-председател Виктор Орбан.

Британският “Гардиън” нарича Радев “приятелски настроен към Москва”, а Ройтерс използва нарицателното “евроскептик”. Според “Балкан Инсайт” пък “популистките и про-Москва настроения на Радев създават опасения дали победата на партията му означава по-евроскептично бъдеще за вече разделената България”.

Гръцки медии говорят за “рязък завой”

на страната ни, като държавните телевизии например акцентираха върху възможността за по-твърда позиция относно помощта за Украйна. Италианският “Кориере дела сера” държи подобен наратив и нарича експрезидента близък до Москва.

“Ню Йорк Таймс” се въздържа от подобни определения, като пише, че “изтощените от корупция български избиратели” силно подкрепят новата коалиция “Прогресивна България”, която даде заявки, че ще се бори с олигархичния модел във властта.