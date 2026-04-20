Вигенин намери добра новина за БСП: Още 3 години не могат да им вземат "Позитано" 20

"Позитано" 20 и местните офиси на БСП са защитени поне още 3 години. Това пише Кристиан Вигенин във Фейсбук публикация след проведените избори, при които БСП спечели 3,02% от гласовете и остана под чертата.

"Най-важното е, че борбата трябва да продължи! БСП зад борда, БСП след Възраждане, Величие и МЕЧ, е тежка аномалия, която приключва с тези избори! Когато сме се препънали, когато сме разколебани, точно тогава трябва да превъзмогнем болката и обидата, да се изправим и да направим голяма крачка напред", пише Вигенин.

Ето как продължава публикацията:

Няма място за униние, няма полза от обвинения, няма нужда от самобичуване. Този ден се показа много отдавна на хоризонта и приближаваше все по-бързо. Мислехме, че след конгреса ще го прескочим, че ще ни се размине, но не - изпихме и тая чаша. Сега имаме ограничен прозорец от време, за да докажем, че БСП има перспектива. Няма да имаме парламентарна трибуна, няма да имаме държавна субсидия, ще бъдем ограничени в медийното си присъствие. Но имаме кметове и съветници, имаме евродепутати (благодарение на което "Позитано" 20 и местните ни офиси са защитени поне още 3 години), имаме социалните мрежи. Имаме идеология, за разлика от всички останали. И най-важното - сега имаме свободата да бъдем себе си и шанса да се върнем при хората, в пряк и преносен смисъл.

Предлагам да обявим мораториум върху вътрешните разправии и да отворим нова страница в историята ни. Трябват ни мъдрост, смирение, морал и вяра! Нека извадим носталгията от арсенала си и да прегърнем бъдещето. На конгрес - един различен конгрес, на Бузлуджа, там, където сме създадени. Като символ на прераждането на новата БСП. А каква да бъде новата БСП ще решаваме заедно.