Радев привлече 28% от ГЕРБ, 36% от ПП-ДБ и 52% от БСП (Графика)

Това е първото пълно парламентарно мнозинство в новия век, последното бе през 1997 г. на Иван Костов, появило се на същата дата 19 април, но с 800 000 гласа повече. Те донесоха на ОДС 137 мандата

“Прогресивна България” спечели 44,59% от всички гласове на изборите в неделя, показват 100% преброените протоколи от ЦИК. Това дава на новата формация на бившия президент Румен Радев 131 мандата в 52-ото НС, изчисли изборният експерт проф. Михаил Константинов за “24 часа”.

Втори по резултат са ГЕРБ-СДС с 13,39% от гласовете и 39 мандата.

Третото място е за ПП-ДБ, които имат 12,62%, а това им отрежда 37 мандата в 52-ия парламент.

7,12% са подкрепили ДПС, което се равнява на 21 депутатски кресла.

Пета и последна в новото Народно събрание е партия “Възраждане” с 4,26% от гласовете и 12 мандата.

Под чертата остават МЕЧ с 3,22% (104 506 гласа), Величие - 3,1% (100 572 гласа), БСП - ОЛ - 3,01% (97 753 гласа), “Сияние” - 2,88% (93 554 гласа), АПС - 1,56% (50 759 гласа), “Има такъв народ” - 0,73% (23 861 гласа).

Според проф. Константинов ГЕРБ е постигнал най-ниския резултат в изборната си история, като в сравнение с парламентарния вот от октомври 2024 г. е загубил около една трета от гласовете си.

По думите му избирателят на “Прогресивна България” представлява населението на България по възраст, образование, местоживеене. Новата формация е спечелила 70 995 гласа от чужбина.

Партията на Радев печели първото пълно парламентарно мнозинство в новия век. Като власт в Народното събрание резултатът ѝ е съизмерим с този на Иван Костов през далечната 1997 г. Тогава неговата коалиция ОДС спечели 137 мандата, но с 2,22 милиона гласа, докато гласовете за Радев сега са малко над 1,44 милиона.

Социолозите от “Тренд” също потвърждават, че профилът на избирателя на новата политическа сила е балансирано разпределен по всички демографски групи. Все пак изследователите виждат по-изразени натрупвания сред възрастните над 50 г., също в областните и малките градове.

Всеки 4-и от пусналите бюлетина за Радев е решил за кого да е вотът му по време на кампанията. Това според социолозите е най-високият дял в сравнение с останалите парламентарно представени партии и коалиции.

Според екзитпол на “Тренд” - изследване, финансирано от “Нова броадкастинг груп” и “Евронюз” - сред гласувалите за “Прогресивна България” са бивши избиратели на ПП-ДБ (18,3%), ГЕРБ (15,6%), БСП (11,3%), както и негласували на последните парламентарни избори през октомври 2024 г. (15,9%).

Над една четвърт (28,7%) от всички гласували български турци са подкрепили новата политическа сила на Радев. Предпочели са я и 38% от поколението Z.

Над една четвърт от гласувалите за ГЕРБ на последните парламентарни избори през октомври 2024 г. тази неделя са подкрепили “Прогресивна България”. Същото се отнася за 36% от гласувалите за ПП-ДБ през 2024 г., 44% от “Възраждане” и над половината от избирателите на БСП.

В редиците на подкрепилите Радевата партия превес имат хората със средно образование - 51,6%, а висшистите са 44%.

Всеки пети, или 22% от гласуващите за “Прогресивна България” е пенсионер. Над 2/3 от симпатизантите ѝ са работещи.

Данните показват , че в сравнение с електоратите на другите политически сили те са най-големите оптимисти - 78% сред тях вярват, че тези избори ще донесат промяна към по-добро.