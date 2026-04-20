В неделя избирателите заблуждавали социолозите за кого са гласували

“В изборния ден хората прикриваха от социолозите вота си на макс! Такова нещо аз не помня!”, заяви проф. Михаил Константинов по повод на разминаването между прогнозите на социолозите за резултата на Радев и реалните числа.

По думите му подобно е било положението при избора на Йорданка Фандъкова за кмет на София през 2019г.. “При Фандъкова цял ден даваха 15% разлика между нея и Мая Манолова, а щом се отвориха урните, изчезнаха 10 пункта.”

Математикът обясни защо е станало разминаването на изборите сега: “Не може пет агенции да допуснат една и съща грешка на едни и същи избори” - категоричен бе проф. Константинов - Според него става дума за хора с десни убеждения, които гласували за Радев, защото мразят статуквото, но не искали да го признаят публично.

Разминаването на резултатите от екзитпола с паралелното преброяване показа, че стотици хиляди са се страхували да кажат за кого са гласували, обясни пред Нова тв и социологът Първан Симеонов от “Мяра”.

Показаха също така, че мнозинството от българите желаят промяна, но в същото време биха избрали опции, които звучат доста по-системно, заяви той. По думите му всички радикални партии са надолу, а доста системно звучащата нова формация, която спечели изборите, е припозната като промяна.

Потвърди се и тезата, че ако има вълна, тя ще се види накрая, а по-масовото гласуване ще направи възможно мнозинството за Радев, каза още социологът.

Според него първият риск пред Радев са свръхочакванията към него. А когато такова мнозинство връчва мандата в ръцете на един човек, това е потенциален риск за демокрацията. Следващ риск са грешките на растежа, съпътстващи появата на всяка нова формация - според него това са неопитни или погрешно избрани хора, както и липса на партиен опит, свидетели на които ще ставаме тепърва.

Според Евелина Славкова от “Тренд” Радев със сигурност ще се опита да влезе в колаборация с другите партии в Народното събрание, защото има цел - да смени ВСС и главния прокурор, което е амбиция и на други партии, най-вече на ПП-ДБ. Това според социоложката е начин да преодолее концентрацията на власт в собствените си ръце.