Радев би и по преференции – 3 пъти повече от Борисов в София и 7 пъти от Бойко Рашков

Лидерът на "Прогресивна България" е шампион по личен вот с над 22 хил., само рекордът 15/15 на феномена Момчил Неков отпреди 12 г. остава недостижим

Волейболният ас Владо Николов събра повече от сбора за двама лидери в Пловдив

Бой не само като партиен резултат, но и като лични преференции отнасят всички формации от победителя - “Прогресивна България”.

Румен Радев е абсолютен шампион по личен вот на парламентарни избори, откакто преференциите бяха въведени през 2014 г. Предпочитания конкретно за него са посочили 22 741 души в Бургас и 21 541 в 25-и МИР в София. Вероятно откражение има и фактът, че по принцип хора от всички партии се презастраховат и слагат Х или V и в двете кутийки, за да се презастраховат във вота си. Така те гласуват преференциално за водача на листата, без значение кой е той.

Радев отвя конкуренцията в лидерския 25-и МИР

Той е с три пъти повече преференции от Бойко Борисов (взел 7063 лични гласа) и седем пъти повече от първия в листата на ПП-ДБ Бойко Рашков (3519). Председателят на МЕЧ Радостин Василев има далеч по-малко от тях (2559), но пък повече от Костадин Костадинов на “Възраждане” (2475). Бойко Борисов Снимка: Йордан Симeонов

Слави Трифонов е със скромните 381 гласа.

В Бургас, където Радев има 22 741 преференции, водачът на ГЕРБ - бившият енергиен министър Жечо Станков, има 4347 гласа. Първият при ПП-ДБ Мирослав Иванов е с 1238 - двойно по-малко от вечния втори там Димитър Найденов (2597). А лидерът на БСП Крум Зарков е със 723 лични гласа.

В София Радев отвя и Божидар Божанов и Елисавета Белобрадова от “Демократична България”, които на последните избори бяха отличници. Божанов обаче е втори след него от всички кандидати (виж долу).

Въпреки рекордните лични резултати на Радев абсолютният шампион по преференции у нас продължава да е Момчил Неков с малко над 34 хиляди гласа. Той стана известен като “феномена 15/15”, след като през 2014 г. измести лидера на БСП и първи в листата за евроизборите Сергей Станишев. Той беше номер 15, а левицата - с бюлетина №15, и мнозина от социалистите зачеркнаха два пъти 15 - за по-сигурно, а и защото прясно въведеното преференциално гласуване още затрудняваше избирателите като технология.

За евроизбори обаче листата е една и съща за цялата страна и много по-лесно се трупат преференции.

На парламентарни избори до 15 хил. гласа досега са имали едва няколко кандидати от ГЕРБ: Стефан Апостолов от Симитли, Георги Станков от Хасково и Славена Точева от Варна.

На тези избори водачите на “Прогресивна България” бият опонентите си преференциално почти в цялата страна.

Единствените две изключения са в София

В 23-и МИР, където в листата на ПП-ДБ Николай Денков и Елисавета Белобрадова са с по над 9600 гласа, а Божидар Божанов събира над 13 хил. лични предпочитания. Водачката на ПБ тук Михаела Доцова е взела 6468 гласа. Томислав Дончев от ГЕРБ е с 5876 гласа, а

лидерът на “Сияние” Николай Попов - 3963

Николай Денков и Асен Василев Снимка: Архив "24 часа" Михаела Доцова Снимка: Фейсбук Кандидатите на ПП-ДБ бият тези на Румен Радев по личен вот и в 24-и МИР. Там десетата в листата - джензито Анна Бодакова, е с 6837 преференции, а първият Ивайло Мирчев - с 6692. Човекът на Радев Стефан Белчев е доста зад тях с 4432 отметки.

Водачът на президентската партия обаче

бие по преференции опонентите дори в Кърджали -

единствения район, в който партията му не печели. Бившият служебен МВР министър Иван Демерджиев отчита 1767 преференции срещу 432 на лидера на ДПС и първи в листата Делян Пеевски. Вторият от движението - кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, е с 670.

Близки резултати имат първите в Габрово - Николай Косев от ПБ е с 2581, спрямо 2429 на Томислав Дончев от ГЕРБ.

Първата в Благоевград Росица Карамфилова е събрала 6700 лични вота, лидерът на ДПС Делян Пеевски има 463, а бившите премиери Николай Денков от ПП-ДБ и Росен Желязков от ГЕРБ са със съответно 2290 и 2462. Последният в листата на ГЕРБ Стефан Апостолов, който традиционно е силен с преференциите,

отново измести от първото място Росен Желязков

Росица Карамфилова Снимка: Йордан Симеонов Росен Желязков Снимка: Архив "24 часа" Синът на кмета на Симитли Апостол Апостолов събра 6860 лични гласа. Четвъртият Георги Георгиев минава напред с 5142 преференции, зад него остава Костадин Стойков с 4589, следван от Иван Герчев с 4335 преференции.

Единственият партиен лидер в 3-и МИР - Варна, е Костадин Костадинов, получил 2568 преференции. Бившият служебен министър на туризма Илин Димитров от ПБ има 8481 лични гласа, вторият там също минава Костадинов с над три хиляди. За зам.-кмета на морската столица Павел Попов - водач на ПП-ДБ, са гласували 2643 души. Той ръководеше града близо половин година, докато Благомир Коцев беше в ареста. Първият при ГЕРБ

Владислав Горанов е взел 4265 гласа

Хората на Радев са първи и в Пловдив. Волейболният шампион Владимир Николов се изправи срещу двама партийни лидери - Бойко Борисов и Асен Василев, но те заедно имат по-малко гласове от неговите респектиращи 12 018 преференции. Борисов има 5745 гласа, а Василев - 5126. Радостин Василев с 2126 гласа бие юристката от БСП Татяна Дончева (1122). Станислав Балабанов от ИТН е със скромните 337 гласа, макар да е местен.

Най-слабият личен резултат сред лидерите е на Слави

Трифонов и в Плевен - едва 279 гласа, по-малко от всеки един в листата на Радев. Първият от ПБ Димитър Здравков има 4303 преференции.

В Хасково Делян Добрев от ГЕРБ бие Асен Василев двойно с почти 3000 гласа. Василев има 1364. Вторият в листата на ГЕРБ Георги Станков е с най-добър резултат от своите - 5603 гласа. Съпредседателят на ПБ Димитър Стоянов е с най-много гласове - 6796.

С много резултат е и другият съпредседател Гълъб Донев от ПБ с над 6 хил. лични гласа в Пазарджик. Мартин Димитров, Елисавета Белобрадова и Божидар Божанов ще са депутати и в 52-ото НС. Снимка: Николай Литов

Божанов, Белобрадова, Симидчиев и джензито Бодакова местят листите на ПП-ДБ в София

Пренареждане и в трите софийски листи на ПП-ДБ сочат предварителните резултати. Освен обичайните рекордьори по личен вот - Божидар Божанов и Елисавета Белобрадова от ДБ, напред минават и д-р Александър Симидчиев, дългогодишният депутат Мартин Димитров и 23-годишната Анна Бодакова.

Съпредседателят на “Да, България” Божанов, който бе сложен под №5 в листата на 23-и МИР, е рекордьор с 13 528 преференции, което го нарежда втори в държавата след Румен Радев. Следва Белобрадова под №6 с 9864. За водача акад. Николай Денков са отбелязани 9640 гласа.

За разместване на листата личният вот трябва да е поне 7% от общия, подаден за нея, като бюлетините без гласуване в кръгчето се броят за водача. Така Божанов отива втори, а Белобрадова - трета, сваляйки лидера на ДСБ ген. Атанас Атанасов на 4-о място. След него остава Венко Сабрутев.

В 24-и МИР водачът Ивайло Мирчев е посочен от 6692 избиратели, а след него втора от 10-а позиция се изстрелва младата Бодакова (също от ДБ) с 6837 преференции. Трети е изкачилият се с 1 място икономист Димитров. Пети остава Велислав Величков от “Правосъдие за всеки”, на 6-а позиция, но вероятно с мандат - Васил Пандов.

В 25-и МИР д-р Симидчиев от трети става втори след водача Бойко Рашков, но събирайки над 1000 преференции повече от него. Пулмологът измества с позиция назад Катя Панева от ДСБ.

В Пловдив пък 8-ият Чило Попов с 2803 преференции измества Манол Пейков. Така издателят ще е отново депутат, ако лидерът на ПП Асен Василев избере да влезе от Хасково, където също бе водач, тъй като засега под тепетата ПП-ДБ взема два мандата. Чилов има само 38 преференции по-малко от олимпийския вицешампион Йордан Йовчев, 2-и в листата на Радев в Пловдив.

Във Варна Стела Николова с близо 4 хил. лични гласа се нареди след водача - зам.-кмета Павел Попов.

