Русе отдаде почит на героите от Априлското въстание с впечатляваща историческа възстановка

Русе отбеляза тържествено 150-ата годишнина от избухването на Априлското въстание с възпоменателна церемония и историческа възстановка пред Пантеона на възрожденците. Събитието, организирано от Община Русе, събра десетки граждани, представители на институции, ученици и културни дейци, които сведоха глава пред героите.

„През пролетта на 1876 г. хиляди българи избраха честта като своя съдба. Техните стъпки отекват и днес по улиците на Русе и в сърцата на всяко ново поколение. Русе се прекланя пред героите и пази техния завет като най-ценен дар", каза кметът Пенчо Милков. Той се обърна към присъстващите с призив паметта за Априлската епопея да живее в нашите дела, думи и в любовта ни към България и към Русе.

Началото на честването беше поставено с изпълнения на Общинския духов оркестър с под диригентството на маестро Димчо Рубчев, който прозвуча с тържествени маршове и възрожденски мелодии. В програмата се включи и хор „Св. Георги Победоносец" с диригент Мина Влайкова към Общинския младежки дом, който изпълни патриотични песни в памет на загиналите за свободата на България. Дарина и Теодора Даскалови – носители на награди от конкурса „За да я има България", представиха "Кочо" от Иван Вазов. Участие взе и 13-и Младежки гвардейски отряд към Общинския младежки дом.

Водещият на събитието Евгени Алексиев припомни героизма на българите и отдаде почит на хилядите, които се изправят в името на свободата.

Кулминацията на събитието беше историческата възстановка „Камбаните на бунта. 150 години от април 1876", представена от Народно читалище „Стефан Караджа – 2018" и Национално дружество „Традиция" – клон Русе, в която се включиха близо 70 участници. Чрез автентични костюми и оръжия те пренесоха зрителите век и половина назад във времето, пресъздавайки атмосферата на подготовката и пламването на бунта.

Събитието бе уважено още от заместник-кмета Енчо Енчев, директорът на ОД на МВР – Русе ст. комисар Диян Минков, директорът на Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав в Русе инж. Ивелин Занев, началникът на Военно окръжие – Русе полк. Васил Петров и началникът на Гарнизон – Русе подп. Павлин Илиев.

По-рано днес на пл. "Княз Александър Батенберг" бе открита и изложбата на Регионалния исторически музей "Ехо по Дунава: Русе и Априлското въстание (1876)", дело на уредниците от отдел „История на България XV – XIX век". Програмата по честване на бележития юбилей продължава на 30 април с концерта на Русенска филхармония "Корени в небето" под диригентството на Георги Андреев и Димитър Косев. През месец юли в Доходното здание ще бъде открита изложбата "Два лъва, една кауза" на Посолството на Великобритания у нас.

150-годишнината от Априлското въстание се отбелязва от всички читалища на територията на Община Русе с изложби, конкурси, възстановки, четения. В Народно читалище „Пробуда 1907" в с. Тетово днес ще бъде представено видео с участието на внуците и познати на наследниците на опълченците от селото.