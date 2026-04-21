11,12 млн. евро е новата субсидия за партиите, БСП и Доган за първи път без държавни пари

ИТН финишират от 1,5 млн. лева на 0

“Прогресивна България” ще взема около 6 млн. на година

На ГЕРБ пада почти двойно, “Възраждане” - близо три пъти, “Сияние” не стигна до транш

“Не подкрепям никого” спестява на хазната по 200 хил.

Около 11,12 млн. евро ще плати държавата като субсидии към новите любимци на избирателите, показват сметките по предварителните резултати от вота за 52-ото народно събрание.

А близо половината от тази сума ще отиде за коалцията на Румен Радев “Прогресивна България”, която събра над 44% от вота при 100% от обработените изборни резултати според ЦИК.

Според Закона за политическите партии всяка, събрала над 1% подкрепа на парламентарните избори, получава пари за дейността си от държавата - от 2020 г. насам сумата е по 8 лева на получен глас.

За коалициите прагът за дял от субсидията е 4% от вота на избирателите.

Размерът ѝ се определя всяка година в държавния бюджет. Тъй като няма редовен за 2026-а, тя още не е официално превалутирана, но в проектобюджета на кабинета “Желязков”

се предвиждаше

да е 4,10 евро на глас

Във все още действащото 51-о народно събрание формациите си разпределяха малко над 21 млн. лв. (10,7 млн. евро), които им се изплащат на 4 транша през годината. До края на април те чакат да им се изплатят дяловете от субсидията за първото тримесечие на годината.

С подкрепата на 1 444 924 избиратели победителите от “Прогресивна България” на Румен Радев ще вземат и най-големият дял държавна финансова подкрепа -близо 5,92 млн. евро.

Тази сума обаче няма да отиде само за неговата партия, която още е в процес на учредяване, а ще се дели между участниците в коалицията, с която бившият президент се яви на вота. Радев се регистрира в ЦИК с движение “Социалдемократи”, Социалдемократическата партия и “Движение нашият народ”.

ГЕРБ, които също са в коалиционни отношения със СДС, ще делят близо 1,78 млн. евро. Това е почти два пъти по-малко от размера на досегашната им субсидия. Тъй като формацията ги разпределя на база броя депутати, СДС прибираше малко над 160 хил. лв.

С почти равните си резултати на 19 април ПП-ДБ ще прибират почти същата като на ГЕРБ сума. Но те

трябва да разделят на три 1,67 млн. евро

- за “Продължаваме промяната”, “Да, България” и ДСБ.

Преди година Делян Пеевски регистрира ДПС в коалиция, този път се яви сам и така подадените за партията 230 693 гласа носят в касата ѝ над 946 хил. евро. В досегашното 51-о събрание коалиция “ДПС - Ново начало” имаше право на над 2,6 млн. лв. на година (1,33 млн. евро).

За “Възраждане” парите се свиват към 3 пъти. С резултата си от 137 940 гласа сега печелят близо 565 хил. евро, досега имаха право на 2 603 032 лв. (1 330 909 евро) на година.

МЕЧ си запазва държавните пари, макар и с леко спаднала подкрепа. Загубените към 8 хил. гласа редуцират субсидията им с около 32 хил. евро до 428 хил. общо.

И “Величие” ще задържи помощта от държавата -

ще им се изплащат приблизително 412 хил. евро.

“Сияние”, за които се предполагаше, че може да се окажат изненада на тези избори, няма да имат достъп до пари от бюджета. Движението на Николай Попов, баща на загиналата на пътя Сияна, спечели 2,88% от гласовете, но тъй като се яви като коалиция, не покрива 4-те процента за право на субсидия. Николай Попов Снимка: 24 часа архив

Изключително тежък е ударът за ИТН, които от победители на изборите преди 5 години с 24% сега събраха едва 23 хил. гласа, което е 0,73% от вота на българските избиратели. Така партията на Слави не се класира и за дял от държавната субсидия и пада от 1,5 млн. лв. на нула.

Сходна е и ситуацията с БСП, но

драмата на социалистите е още по-голяма,

защото освен че останаха под прага за влизане в парламента, изпускат и финансирането, тъй като решиха да продължат явяването в коалиционен формат. Реално субсидията от над 1,7 млн. лв. за 2025 г. си остана в БСП, тъй като нито един от коалиционните им партньори нямаше депутат и парите влязоха в партийната им каса.

Заради слабия резултат обаче отпада и възможността за нулев наем на партийни помещения, в това число и на емлематичната сграда на “Позитано” 20. Надежда за запазване на соццентралата все пак има, тъй като в края на миналата година ръководството на БСП успя да подпише договор за 10 г. (Виж за червените драми на 7-а стр.)

За пари обаче ще трябва да разчита само на дарения и членски внос, от който м.г. бяха събрани 976 хил. лв., но тази сума може да изтънее с отпадането им от парламента.

Също като социалистите за първи път и Ахмед Доган остава без държавни пари. Лидерът на БСП Крум Зарков Снимка: 24 часа архив След рацеплението на ДПС той и хората му не успяха да регистрират новата си партия преди насрочването на изборите. Алиансът за права и свободи бе вписан в регистъра едва на 16 февруари. Преди година и половина се явиха на вота за 51-ото НС като коалиция със Земеделския народен съюз, който прибра цялата субсидия на АПС от над 1,7 млн. лв. Повторното им съвместно явяване сега ги остави далеч под чертата за мандати и под тази за държавни траншове.

Условно десета политическа сила на вота в неделя стана

“Не подкрепям никого” - това квадратче е отбелязано от избирателите в

50 732 бюлетини Което всъщност спестява малко пари от данъците им - 208 хил. евро биха отишли към перото за партийни субсидии, ако бяха избрали някоя формация, вместо да изразят гнева си към всички вкупом.