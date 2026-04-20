“ИТН, Сицилия ви очаква!”: социалните мрежи не прощават на хората на Слави

“ИТН, Сицилия ви очаква!”. Този и редица други иронични коментари се появиха в социалните мрежи, след като стана ясно, че партията на Слави Трифонов остава извън новия парламент. ИТН бе част от управляващото мнозинство в 51-ия със 17 депутати, сега обаче взима едва 0,7%.

Телевизията на Слави Трифонов вече е 0,7/8 TV, шегува се народът в мрежите.

В постове и с мемета хората пращат досегашните избраници от ИТН в бюрото по труда. Завъртя се и снимка на Тошко Йорданов с надпис Отворен за работа. А призивът да ходят в Сицилия е заради скандалното изказване на Тошко Йорданов по адрес на младите лекари миналата година - скара им се, че искат по-високи заплати и ги прати на село в Сицилия, а тук сме щели да си внесем медици за по 500 долара на месец.

Особено популярно стана меме с образите на Йорданов и Трифонов. “Шефе, с Балабанов ще се връщаме в шоуто”, казва досегашният шеф на парламентарната група на партията. “Не, мерси! Внасяме си от чужбина”, отговаря му той.

“Тошко твърди, че щом не искате да гласувате за ИТН, на следващите избори ще внесе гласоподаватели от Африка за по 5 евро, пишат още във фейсбук. Припомня се и заседанието на енергийната комисия, което Павела Митова проведе за рекордните 26 секунди: “Балабанов,Тошко и Палава Митова свършиха за 26 секунди”.

“Лидерът на “Има такъв народ” излезе на пресконференция и каза само 1 изречение: Е, няма такъв народ, е друг споделян коментар.

Самият Слави Трифонов написа: “След тези избори разбрах едно важно нещо. Преброих си приятелите! Вече знам точно колко са - 23 861”. (24часа)