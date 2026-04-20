Гълъб Донев прекъсва серията жени начело на парламента?

За подготвена се сочи и водачката на листата на ПБ в 23-и МИР Михаела Доцова, доктор е по административно право

Бившият служебен премиер в правителствата на Румен Радев - Гълъб Донев се очаква да оглави Народното събрание.

Мълвата, която се носеше още преди изборния ден, “официализира” президентът на синдиката “Подкрепа” Димитър Манолов. Пред държавното радио той прогнозира, че именно Донев, който до януари бе шеф на кабинета на Радев като президент, а впоследствие стана съпредседател на предизборната му коалиция “Прогресивна България”, ще поеме поста.

“Хубавото е, че ние познаваме част от хората, които ще бъдат разположени на тези позиции, и общо взето ни е ясно и какво има в главите им. Едното очакване беше, че Гълъб Донев ще поеме Министерството на труда и социалната политика, но той щял да поеме парламента”, издаде синдикалистът в интервю за БНР. “Нека видим какви хора ще се разположат по позициите. Не са ясни идеите им, защото тези по изборните програми нямат голяма тежест. Аз ходих на откриването и в програмата имаше прекалено много еклектика и неясни неща, с които управление не може да се реализира, трябва да е по-конкретно”, коментира още Манолов.

Ако Гълъб Донев седне в първото парламентарно кресло, ще се прекъсне традицията от последните години то да се поверява на жена.

Ако все пак изборът на Румен Радев се спре върху дама, според запознати това може да е юристката Михаела Доцова. Тя оглавяваше листата на “Прогресивна България” в столичния 23-и МИР.

42-годишната Доцова е доктор по административно право и административен процес. Има опит в държавната администрация. От 2017 г. кариерата ѝ е свързана с Министерството на околната среда и водите, където оглавява правната дирекция. Там е заемала и постовете главен секретар и началник на кабинета на министъра. Била е и юрист в администрацията на Народното събрание, така че добре познава работата му. Заради дългогодишната ѝ работа в екоминистерството обаче политици я виждат като подходящ избор за МОСВ.