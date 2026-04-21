24-и сме в US класация за изгодни места за туризъм: по-скъпо от Румъния, но по-евтино от Гърция (Графика)

България е на 24-о място в класацията на интернет портала U.S. News and World report за евтини и достъпни дестинации.

Класацията е на база голямо онлайн проучване сред 16 хил. души от 36 държави и отразява субективни възприятия на респондентите, които са разделени на три групи: образовани елити, бизнес лидери и обикновени хора. На респондентите се показват случайни държави и те трябва да отбележат дали дадено качество се отнася за страната - в този случай става дума за достъпна и евтина дестинация.

Прави впечатление, че на челните пет места се нареждат само държави от Азия. За най-евтина и достъпна дестинация хората посочват Тайланд. На второ място се нарежда Виетнам, а челната петица се допълва от Индия, Филипините и Малайзия.

От съседите ни изпреварват Турция (9-а) и Румъния (16-а). Въпреки това обаче хората смятат, че у нас е по-евтино от Гърция (36-а) и Сърбия (43-а). А очаквано на последните места се класира Люксембург, а плътно преди него са Швейцария и Израел.

