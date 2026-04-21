5-имата от “Колеги, прибирайте се” са в затвора за контрабанда, легендата Паскал няма да лежи и ден. Как става това?

Никола Николов само помагал със съвети на Стефан Димитров

за транспорта на нелегални цигари през границата



Не познавал Петя Банкова и Живко Коцев, приятелят му твърдял, че те опъват чадър над каналите

Най-много доказателства за вината имало в собствените му обяснения

28 август 2025 г. Районният съд в Пловдив одобрява споразумения на 5-има мъже, обвинени за контрабанда на цигари. Това са Тургай Мехмет, Николай Пещерлиев, Костадин Шиндов, Игор Шваб и Георги Калеев. Иначе казано - това е случаят “Колеги, прибирайте се”, който разтърси МВР.

Висши полицаи от ГДБОП опитаха да спрат подчинените си, които гледаха в реално време как петимата разтоварват контрабандни цигари. Оперативните работници не ги послушаха и задържаха контрабандистите. Случаят не беше покрит.

Нелегалната стока е за 8 млн. лв., а обвинението - само за контрабанда. Четирима се споразумяха с прокуратурата за ефективни присъди - от 6 месеца до 1 г. и 10 месеца зад решетките.

По това време депутати и медии свързваха Пещерлиев и компания с легендарния контрабанден бос Никола Николов-Паскал, който току-що беше екстрадиран от Сърбия в България. Доказателства за това обаче не бяха намерени.

Паскал беше издирван повече от година заради друга афера - тази с митниците

Беше обвинен не само за контрабанда ( 5 тира цигари за 9,5 млн. лв.), но и за участие в организирана престъпна група заедно с бившата шефка на митниците Петя Банкова, ексглавния секретар на МВР Живко Коцев, висш граничен полицай и двама бизнесмени.

Все обвинения, много по-тежки от тези на петимата контрабандисти в Пловдив. Също като тях Паскал сключва споразумение. Не с Районната прокуратура в Пловдив, а с тежката артилерия - Софийската градска прокуратура, която има правомощия да разследва длъжностни лица като Банкова и Коцев, с които Паскал бил в една банда.

Никола Николов обаче няма да лежи и ден в затвора, както не лежа и в ареста, след като се предаде. За разлика от Банкова и доста шофьори на тирове, които превозват нелегални цигари и наркотици в камионите си. Той е договорил условна присъда от 2 г. и 8 месеца с изпитателен срок от 4 г., през които трябва да внимава да не гази закона или поне да не го хванат.

Как е възможно това? Първо, прокуратурата е преценила, че това ще помогне на делото, после съдът е одобрил наказанието, а е можел да откаже, обясняват юристи.

Легендарният Паскал вече е осветен, вероятно е извън нелегалния бизнес,

с който го свързват от 35 години, страда от тумор в мозъка и трябва да се лекува в чужбина. Тургай Мехмет, Николай Пещерлиев и Игор Шваб от аферата “Колеги, прибирайте се”

Случайно или не, прокуратурата не съобщи официално, че се е споразумяла с Паскал за условна присъда, която е в контраст с шумните арести и разкрития покрай аферата “Митници” през 2024 г. в края на сглобката. Тировете с контрабандни цигари на Николов бяха в основата на цялото разследване, започнало по информация на ДАНС и разследвано от вече закритата Комисия за противодействие на корупцията.

Според доказателствата Банкова като шефка на митниците и Коцев като главен секретар на МВР са правили чадър на камионите с нелегална стока, тя назначавала удобни митничари, които ще свършат работата, а посредник между Паскал и хората с власт бил бизнесменът от Хасково Стефан Димитров.

Какви престъпления признава Паскал

Първото е контрабандата на 4 тира с цигари, до които стигнаха разследващите. Преминали са границата между август 2023 и февруари 2024 г. Николов признава, че е действал в съучастие със Стефан Димитров и другите обвиняеми.

Второто е за държане на цигари без бандерол. Петият тир, заловен от ДАНС, е бил в село Црънча, а нелегалната стока не е стигнала до получател зад граница.

Третото обвинение, което признава, е за участие в престъпната група с всички останали. От тях обаче познавал лично и контактувал само със Стефан Димитров и баща му Марин, с които са от един град - Хасково, пише в показанията му, част от които бяха цитирани и на мярката за неотклонение, след като го екстрадираха у нас.

Никога не бил виждал на живо Банкова, Коцев и бившия граничар Петър Субев

Само помагал на Стефан Димитров, казвал му кои транспортни фирми е ползвал в миналото, насочвал го към шофьори на тировете, съветвал го за маршрутите, по които да минават камионите. Така той признава, че е участвал в пренасяне през границата на цигари без бандерол, но като помагач на Стефан Димитров, а не като централна фигура в схемата. Стефан Димитров и Петя Банкова от времето, когато бяха арестувани.

Стефан Димитров твърдял, че шефката на митниците и главният секретар на МВР по онова време ще помагат на нелегалната му дейност. Също от него чувал, че Бойко Рашков, тогава депутат, и финансовият министър Асен Василев са наясно. Думите му остават недоказани. Василев и Рашков отричат подобни контакти.

Въпреки централната роля на Паскал в цялата схема разследващите не бяха намерили доказателства за това.

Такива имало най-много в собствените му обяснения, които пряко уличават в престъпна дейност само Стефан Димитров.

Любопитното е, че Паскал отрича да се е виждал с главния секретар на МВР Живко Коцев, който напусна поста след обвиненията. Преди това обаче Коцев беше само свидетел и в показанията си беше посочил, че

познава Паскал покрай Стефан Димитров

Разследването на аферата “Митници” още не е приключило. Никой от останалите обвиняеми не е поискал делото срещу него да приключи бързо със споразумение, нито прокуратурата е предлагала тази процедура.

Също така не е ясно дали прокуратурата е сезирала Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) за Никола Николов-Паскал, който е обвинен, а вече и осъден за престъпление, което предполага проверка на доходи.