Само от победителите зависи колко още Сарафов ще е и.ф. главен прокурор! (Обзор)

Правосъдният министър Андрей Янкулов поиска бърза законодателна промяна, а не да се чака избор на нов ВСС

Как и кога ще бъде освободен Борислав Сарафов от поста и.ф. главен прокурор, ще се завърти ли Висшият съдебен съвет по посока на новия вятър, какви разговори се водят между съдебната власт и победителите, ако изобщо има такива?

След изборната нощ тези въпроси са особено актуални, но засега липсват конкретни отговори. От “Прогресивна България” неведнъж декларираха, че ще сменят настоящия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), чийто мандат изтече още на 3 октомври 2022 г.

В седмиците преди изборите правосъдният министър Андрей Янкулов, а и немалко юристи и анализатори предположиха, че

решението по казуса “Сарафов” ще е политическо

и той ще се превърне в разменна монета при консолидирането на следващото управление. По подобие на Иван Гешев през пролетта на 2023 г. При мнозинство от 131 депутати, колкото има “Прогресивна България” преди официалното обявяване на изборните резултати, вариантът с разменната монета обаче отпада.

Часове след вота именно правосъдният министър подсказа единия вариант за отстраняването на и.ф. главен прокурор - промяна в закона.

В поста си във фейсбук той не навлезе в детайли какво има предвид. Най-вероятно обаче в преходните разпоредби на Закона за съдебната власт да се запише, че онзи текст за 6-месечния мандат на и.ф. главен прокурор важи и за заварените случаи. Именно това е основният аргумент на Прокурорската колегия на ВСС, че ограничението не засяга Сарафов, защото действало само занапред.

На Висшия съдебен съвет и в частност неговата прокурорска колегия през тези два месеца бяха дадени достатъчно шансове да осъзнаят случващото се и че се стремят да опазят неопазимото. Не го разбраха и не се възползваха да излязат с някаква професионална чест от ситуацията. Ако продължават да не са в състояние да го сторят, новият парламент може да реши казуса вместо тях с обикновено законодателно действие още в първите си дни, написа Янкулов.

Действително за тази законодателна промяна напълно достатъчни са гласовете на “Прогресивна България”, която още в първите часове на 52-ото народно събрание може да внесе предложението. И след избора на шеф на парламента и конституирането на правната комисия текстът да бъде приет.

Иска ми се да вярвам, че възстановяването на законността в управлението на прокуратурата ще бъде първата малка стъпка на промяната. Тази стъпка не би следвало да чака избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, предложи още Янкулов.

При такова законодателно изменение ВСС няма какво друго да направи, освен да се съобрази. Тук обаче големият въпрос е победителите харесали ли са си вече някого за и.ф. главен прокурор.

Що се отнася до избора на нови членове на ВСС и Инспектората към кадровия орган, там мнозинството е от 160 гласа, които лесно могат да бъдат постигнати между “Прогресивна България” и ПП-ДБ, каквито са и очакванията. Може обаче и да прехвръкнат искри, ако ПП-ДБ поиска повече, отколкото им се полага за 37 депутати.

Този избор да се случи бързо е важно, но още по-важно е да се случи качествено,

което изключва бързината на цената на всичко - защото трябват гаранции, че ще бъдат избрани почтени професионалисти, които ще следват обществения интерес за независима, а не партийно доминирана съдебна система, написа Янкулов.

Самият Радев в изборната нощ каза, че пред страната ни стоят много важни задачи. Първата е избор на нови членове на Висшия съдебен съвет, които от своя страна пък да посочат следващия главен прокурор.

Освен че процедурата е дълга обаче, 11-те, които ще избира парламентът, са само половината от съдебния съвет. Останалите се избират от съдиите, прокурорите и следователите. А те какви хора ще изпратят във ВСС, е рано да се каже.

