От старите играчи само ПП-ДБ вдигна гласовете, Пеевски печели в Турция

Опитни политици като Йордан Цонев, атрактивни като Венко Сабрутев и популярни като Стефка Костадинова пропускат парламента

Единствената от досегашните парламентарни сили, която успява да увеличи броя на гласовете, се оказа ПП-ДБ.

408 845 гласа спечели коалицията тази неделя според преброените окончателно бюлетини. Това им отрежда група от 39 депутати.

През октомври 2024 г. те получиха 346 074 гласа на изборите за 51-ия парламент, а на предходния предсрочен вот същата година - през юни, спечелиха едва 307 849, въпреки че заради слабата активност и тогава групата им бе от 39 депутати. Толкова сега ще има и в новото 52-о НС.

Макар да ги вдига с 3-ма спрямо досегашните, коалицията губи част от станалите по-известни свои избраници - по предварителни данни под заплаха да не влязат са Венко Сабрутев, Стою Стоев, Михал Камбарев и Деница Симеонова. Те ще трябва да чакат окончателните резултати от разпределението.

За броени часове след края на изборния ден ПП-ДБ дори излизаше втора сила - преди ГЕРБ, но при окончателно обработени протоколи хората на Бойко Борисов отново я задминаха. Финално разликата им е 24 910 гласа.

Подкрепата за ГЕРБ се е стопила с 200 хил. и партията прави най-ниския си резултат, откакто се появи в политическия живот и го доминира 16 години.

При ДПС отливът е сравнително малък, но като процент заради активността партията падна осезателно. На миналите избори имаше 281 356, а сега - 230 693.

Партията на Делян Пеевски спечели обаче убедително Турция, където на предходните избори доминираше АПС на Ахмед Доган. Сега ДПС е с 53,12% и 14 774 гласа. Втори с голяма разлика са АПС - 21,13% от 5876 избиратели.

В страната губи Лудогорието, а някои знакови лица вече няма да са депутати. Такъв е случаят с Йордан Цонев, избиран от 38-ото НС насам. Пропусна само 39-ото, когато бе изключен от СДС, но още не бе влязъл в листите на ДПС. Сега водеше във Варна и Велико Търново, където партията не взема мандат.

Без място остана и водачката на ДПС в Пловдив - доскорошната шефка на БОК Стефка Костадинова.

Най-малкият в новия парламент - “Възраждане”, получи близо 138 хил. гласа. Броят на подкрепилите партията надвишава броя на тези, които са се оттеглили като нейни гласоподаватели - 187 418.

Освен че бяха “гума в гума” до последно, ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС се оказват и със сходни електорални профили по отношение на пола.

При ПП-ДБ избирателките са 52,8% спрямо 47,2 на сто мъже, при ГЕРБ подкрепата от жените възлиза на 52,2%.

ГЕРБ остава по-добре представен в средната възраст (между 40- и 60- годишните), това е половината от електората ѝ. Най-много от възрастните избиратели също са избрали Борисов - 14,9% от хората над 70 г.

Всеки 5-и от гласувалите за ПП-ДБ е под 29 г. Равномерно по около 20% са резпределени гласоподавателите и в следващите възрастови групи - 30-39 и 40-49 г. Отчетливо неравномерно обаче са разпределени на териториален признак - 1/3 живеят в столицата.

Електоратът на коалицията е бил най-образованият - почти 65% с висше. Останалите политически сили се измерват между 40 и 50% по този критерий.

Като победител Румен Радев е спечелил гласовете на най-голям дял от поколението Z - 38% от младите. Следва ПП-ДБ, която привлича 1/5 от българите между 18 и 29 г. От парламентарно представените формации ПП-ДБ обаче като цяло е с най-младия електорат, защото 40% от всички гласували за тях са под 40 г.

От останалите под чертата обаче ги бие МЕЧ, сред чиито фенове 45% са под 40-годишни.