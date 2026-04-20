Мъж се сдоби с условна присъда, спипаха го отново да шофира без книжка в първомайско село

Мерцедесът му не бил и регистриран

27-годишен мъж получи условна присъда от 4 месеца с изпитателен срок от 3 години, след като бил хванат да шофира без книжка не за първи път в първомайското село Бяла река.

На 5 април служители на реда спрели за проверка колата "Мерцедес Ц 200 ЦДИ" в селото и установили, че водачът му няма свидетелство за управление. В хода на проверката обаче станало ясно, че това не му е за първи път. Мъжът е бил санкциониран за същото нарушение с наказателно постановление, влязло в сила на 30 октомври м.г.

Също така полицейска справка установила, че автомобилът му не е регистриран по надлежния ред.

Изправен пред Районния съд в Първомай, мъжът признал вината си и получил едно най-тежко наказание за двете престъпления. Освен условната присъда 27-годишният ще плати и глоба в размер на 150 евро.