ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22703823 www.24chasa.bg

Турски тир падна в дере край Великотърновско, шофьорът загина (Видео, снимки)

2144
Турски товарен автомобил е излязъл от пътното платно, ударил се е в еластичната ограда и е паднал в дере Снимка: Фейсбук/ КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ

Временно се преустановява движението през Прохода на Републиката заради катастрофа с тир, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Около 19:00 ч. в района на великотърновското село Мишеморков хан турски товарен автомобил е излязъл от пътното платно, ударил се е в еластичната ограда и е паднал в дере. По първоначална информация водачът е загинал. Част от товара се е разсипала в едната лента. Предстои катастрофиралият автомобил да бъде изтеглен.

Обходният маршрут за леките автомобили е през прохода Шипка, а товарните изчакват на място. Причините за катастрофата са в процес на изясняване, като по случая е започнато досъдебно производство.

Posted by Мартин Мартинов on Monday 20 April 2026
Турски товарен автомобил е излязъл от пътното платно, ударил се е в еластичната ограда и е паднал в дере Снимка: Фейсбук/ КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ
Турски товарен автомобил е излязъл от пътното платно, ударил се е в еластичната ограда и е паднал в дере Снимка: Фейсбук/ КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ

Турски товарен автомобил е излязъл от пътното платно, ударил се е в еластичната ограда и е паднал в дере Снимка: Фейсбук/ КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ
Турски товарен автомобил е излязъл от пътното платно, ударил се е в еластичната ограда и е паднал в дере Снимка: Фейсбук/ КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

