Карани ли са хора с деменция и поставени под запрещение да гласуват в берковишко село?

Карани ли са хора с деменция и поставени под запрещение да гласуват в берковишкото село Бистрилица?

Запознати твърдят, че живеещите в дома за възрастни в селото са били манипулирани да гласуват за една определена партия тенденциозно през последните години. Това става ясно от проверка на bTV, направена след сигнал на зрител на медията.

"Постоянно ги подсещат какво и как да отбележат на бюлетината, те пред секциите много говорят. Техните бюлетини попринцип излизат грешни. Според мен можем да говорим за манипулиран вот, защото началник на дома е шефа на общинския съвет, който е от ДПС", разказва свидетел пред телевизията.

Според него в селото на изборите в неделя в секцията в Бистрилица са гласували 46 души, но нито един от тях не е от живеещите в дома за възрастни хора.

"Явно са се притеснили. Последните години беше системно това нещо. Вероятно нарочно не ги поставят под запрещение, защото могат да ги ползват", коментира мъжът.

Той разказва, че на изборите през октомври 2024 г. за гласуването в селото е имало съмнения за манипулиран вот на 32 лица, настанени в дома за деменция. Официалните данни показват, че на последния вот да гласуват са успели 7 души, поставени под запрещение - 6 у нас и 1 извън страната.

"Заострили сме вниманието и смятаме, че няма да има проблеми", обяснява старши комисар Цветан Йоцов.

Директорът на въпросния дом Иван Иванов коментира случая, но с писмена позиция. Той е категоричен, че на възрастните хора от дома за пациенти с деменция не е оказван натиск и влияние за кого да гласуват.

"Когато Всички потребители, проявили интерес за гласуване, са разпитвани и са им Взети показания, като най-големите престъпници от екип полицаи в продължение на половин ден, с което им е оказан огромен психологически натиск u cmpec за неправилно гласуване, когато преди три седмици по анонимен сигнал с малка група се случва същото, понеже са ходили пеша В селото и са раздали Великденски сувенири, е нормално тези Възрастни хора да се демотивират, стресират u откажат от гласуване", пише още Иванов.