Преработвали месо от умрели от антракс животни в Силистренско

Животните са лекувани дълго време - 30 дни, но без успех. Има 9 умрели животни, а лекарският персонал не е подал сигнал до институциите. Консумацията на такова месо крие риск от потенциална смърт. Някои от хората, които са го консумирали вече са на антибиотик. Това обяви изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски пред БНТ по случая с огнището на антракс, което беше установено във ферма с 28 бивола в силистренското село Черногор.

До момента сме установили 13 души, случаят е доста опасен. Оказва се, че умиращите и мъртви животни са преработвани в различни продукти. Животните са карани на три места в Русенско за преработка на саздърма, въпреки че са умрели. Нито една от тези кланици не е легална, добави той.

"Оказа се, че във всяка една такава област има по едно такова лице - "лешояд", който се занимава с преработка на умрели животни", разказа още той.

"Внимавайте какво месо си купувате, гледайте етикетът да има маркировка", посъветва той консуматорите.