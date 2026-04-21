Потушени са 57 пожара през изминалото денонощие

През изминалото денонощие специализираните звена в страната са потушили 57 пожара и са се отзовали на 90 сигнала за произшествия. Това съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Пострадал е един при пожарите.

В 15:21 ч. вчера в ОЦ при РДПБЗН-Бургас е получен сигнал за пожар в апартамент в град Поморие. На място е изпратен един автомобил. Собственикът на апартамента, мъж на 58 години, го е запалил и е пострадал с изгаряния на лицето и ръцете.

В 23:02 ч. вчера в ОЦ при СДПБЗН е получен сигнал за запалена гума пред вход на осеметажен жилищен блок в София, ж.к. „Сухата река". На място са изпратени четири пожарни автомобила, 1 автомеханична стълба и линейка на СДПБЗН. Вследствие на силното задимяване във входа са евакуирани 20 човека. Няма пострадали.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара. Без нанесени материални щети са възникнали 38 пожара. Извършени са 28 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливите повиквания са пет.