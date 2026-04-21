ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Зам.-министър Анчев: Ако не беше работата на МВР, картината в парламента щеше да е съвсем различна

Иван Анчев КАДЪР: NOVA NEWS

Би имало една съвсем различна политическа картина в Народното събрание, ако не беше работата на МВР.  Купеният вот беше минимално възможен, това е и обществената оценка на гражданите.  

В това беше категоричен зам.-министърът на вътрешните работа Иван Анчев по Нова телевизия. Той подчерта, че за първи път МВР използва дронове около избирателните комисии. Както и че всеки има право да се оплаче от ограничаване на своите права. Оплакване винаги има, когато някой се чувства застрашен в своята дейност, било тя и престъпна.

Относно иззетите банкноти при акциите срещу купен вот Анчев обясни, че в повечето случаи това са пари от престъпна дейност - контрабанда, пране на пари. НАП може да провери произхода им, за да се докаже това и да не се върнат.

А по повод липсата на взаимодействие на прокуратурата с МВР Анчев каза, че дори са налице редица случаи, в които прокуратурата променяше становището си - както при пощенския ръководител в Кърджали. Първо прокурор се е произнесъл, че трябва да се привлече като обвиняем и в рамките на няколко часа същият прокурор застава на противоположното мнение. 

50 лица кандидат-депутати с имунитет за хванати за изборни престъпления.  Сред тях са кметът на Лом, чието видео как агитира за гласуване за определен кандидат срещу пари изтече. Във Велико Търново има задържан в автомобил с криминално проявено лице. Във Варна са задържани четирима общински съветници с 200 хил. евро. Поискани са им имунитетите, но ако не им се отнемат, МВР няма какво да направи.

"Аз от години наблюдавам изборния процес в един определен софийски квартал - там хората казаха: "ние за първи път гласувахме спокойно, защото полицията ни пази", даде пример Ваня Нушева, съветник на служебния приемиер по въпросите за изборите. Тя увери, че видеонаблюдението работеше и беше осигурена възможност за доклади на всеки 10 минути. Нямаше нито един проблем със софтуера. Припомни, че правителството е премахнало тъмните стаички и е осигурило паравани във всяка секция, като така са премахнали "индианската нишка". 

110 машини са спрени от общо 9354. Множество сигнали за подадени за една машина в част от случаите, затова се е създала истерия. Това обаче не създаде отлив от машините. 

Иван Анчев КАДЪР: NOVA NEWS

