Татяна Жилова: Сарафов ще бъде махнат, когато се избере нов състав на ВСС

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов трябва да бъде премахнат, ако сам не си подаде оставката. В момента в който се смени Висшият съдебен съвет, ще бъде избран друг, който да изпълнява функциите на главен прокурор. Това каза бившият председател на Съюза на съдиите в България Татяна Жилова пред БНТ.

"Голямата подкрепа, която получи "Прогресивна България" дава надежда, че може наистина да се случи съдебна реформа. Фокусът сега най-вероятно ще бъде върху висшия съдебен съвет и върху обществената квота", добави тя.

"Никоя политическа партия няма мандата да преговаря сама със себе си по този въпрос, затова е важно да се поддържа връзка с обществото. Важно е първо да се разработи ясен критерий, за да може обществото да усети тези 11 души като свой избор".

"Няма никакви пречки този въпрос да се постави за обществено обсъждане. Ако не можем да намерим 11 души, които не са политически обвързани, то тогава не сме народ, а сме мърша", заяви категорично тя.