Шефът на Антикорупционния фонд: Проблемът със съдебната реформа е да не се смени едно влияние с друго

Проблемът със съдебната реформа ще бъде едно влияние в системата да не се замени с друго.

Това коментира шефът на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев пред bTV.

Според Станкушев досега не е имало толкова добре проведени избори като тези.

"Каквото хвана МВР със сигурност не е всичко, но това, което ме изненада, е че системата работеше добре. Министър Емил Дечев се справи много добре и в работата с всички служители, което е изненадващо, защото на всички тях им е ясно, че той няма да остане на поста", каза още той. И обясни, че "Румен Радев отдавна има хора за всички министерства и служби".

"Който се е опитал да бърка с мръсни ръце в съдебната система, не е прокопсал", категоричен е шефът на АКФ.

Според него в съдебната система става дума за "поредица от стотици престъпления, извършени със съдействието или подкрепата на висши магистрати".

"Сигурно стотици килограми на хартия казуси, на които не можем да сложим точка, защото проверяваме всичко. Наближава денят в областта на съдебната система да стане промяна. Когато това стане, много свидетели вече няма да ги е страх да говорят", каза още той.

"Вариант е прокурорската колегия да избере следващия и.д. главен прокурор. Навремето нямаха желание да сменят и Гешев, после го смениха за 1 ден. Би могло да размислят, иначе после трябва бързо да се поеме към смяна на състава на ВСС. Дано той не провокира хората да искат закриване на поста главен прокурор", каза и бившият МВР министър Емануил Йорданов.

"Когато имаме някаква промяна след 15 години едно и също, гледай Унгария и се сещай за България", коментира той в тв ефира.