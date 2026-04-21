В над 160 секции не е имало видеонаблюдението

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Повече от 160 секции в страната - без включено видеонаблюдение на броенето в изборната нощ. Според неправителствена организация, анализирала изборите, 75% от устройствата не показвали броенето по правилата.

От видеоизлъчването в секция №090200021 в кърджалийското село Китница не става ясно как се броят бюлетините след края на изборния ден. Видеовръзката е с лошо качество, а самите бюлетини липсват в кадър, съобщава бТВ.

Подобна е ситуацията и във Видинско – в секция 050600007 в село Гъмзово камерите показват не броенето, а гърбовете на членовете на комисията.

С помощта на изкуствен интелект организацията „Демократичен център“ анализира заснетото от устройствата.

Благовест Кирилов, експерт по електронно управление, обясни: „Използваме изкуствен интелект, който гледа видеоклиповете и видеозвъчването и търси дали има бюлетини, които да са видими. Тоест, дали се вижда текст, дали се показват достатъчно наброй бюлетини.“

По думите му анализът показва, че в над 75% от секциите или се виждат хора, които си подават и броят бюлетини извън ясен кадър, или има предмет, който пречи на видимостта.

Според експерта устройствата работят, но комисиите не спазват указанията на ЦИК – урните да се виждат при отварянето, броенето да е ясно в кадър, а протоколите да се попълват пред камера.

Кирилов даде пример и със секция без видеоизлъчване – секция 44 в село Теменуга, област Кърджали, където по протокол близо 97% от гласовете са за една политическа сила.

В друга секция, 090200005 в село Ахрянско, урната се появява в кадър вече отворена. Камерата улавя и реплика на член на комисията: „Натискай химикала, много…“ След което записът спира.

В село Богатино (секция 090200007) кадрите показват, че урната е разпечатана още преди началото на видеозаснемането. Излъчването продължава без яснота какво се случва, докато членовете на комисията държат химикалки.

Чува се и реплика: „Давайте, давайте, изключвайте“, което подсказва бързане за прекратяване на излъчването.

Проблеми има и във Врачанско. В секция 060800033 в село Тлачене видеото започва след отварянето на урната. В село Търнак са направени 302 опита за включване на устройството.

В друга секция – тази на „Баче Цено“ в село Малорад, известна от предишни избори, броенето протича с настроение, като се чуват реплики: „15, 21, тото играем, тото играем.“

По данни на Министерството на електронното управление най-много секции без видеонаблюдение са били в областите Кърджали, Монтана и Софийска област.