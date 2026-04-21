Първан Симеонов: Радев, Костадинов и сините са на един акъл за съдебната реформа

Радев от доста време се държи така че да предвари свръхочакванията. С изключение на последните дни от кампанията той говори доста сдържано. И анонсите, които прави, са подобни по-скоро подобни на Сакскобургготски навремето - "Колкото и да бия, ще вкарам и други елементи в управление". Даже успяха да намерят пресечна точка със сините хора. Това каза по БНТ социологът от "Мяра" Първан Симеонов по отношение на изборната победа на Румен Радев и партията му "Прогресивна България. По думите му МВР при служебното правителство изглежда голямото доказателство как хора, които иначе не могат да се понасят едни други, намират пресечна точка.

Румен Радев е намерил модус, в който ще съчетава някакви синхронности. По отношение на съдебната система и Румен Радев, и сините, и Костадинов са на един акъл, каза още Симеонов.

Според проф. Румяна Коларова такъв тип победа има своите плюсове и минуси. Знам защо лагерът на Радев иска да го сравняват със Сакскобургготски, но то е неуместно, обясни тя. И даде пример: Първо, защото знаете Симеон Сакскобургготски с каква готовност направи коалиция. Той беше готов да прави още по-голяма коалиция - там бяха поканени всички да я направят. Като политолог не би трябвало да кажа нито дума, защото Радев е една политическа енигма като партиен лидер и присъствие, уточни политологът.

Тя допълни, че царят е дошъл с идеята да няма еднопартийно управление, дори че не е партиен лидер. Румен Радев от позицията на държавен глава никога не е имал този поглед върху политиката. Като мислим за еднопартийно управление, бих посъветвала това правителство да не завърши като Жан Виденов, предупреди тя.

Светослав Малинов пък поздрави поредното успешно гласуване с машини и да престанем с този разговор, че машините са проблем за когото и да е. Има яснота за някои неща. При Радев има яснота дори за нещата, за които казваме, че са двусмислени, но те не са. Говоря за геополитическата му ориентация, каза още той. Целият въпрос е за неговия стил на управление, каза още той.

Но е загадка как ще управлява и как ще се взимат решения - консенсусен ли ще бъде или еднолично ли ще взима решения. Според проф. Малинов програмата на "Прогресивна България е прилична по оста ляво - дясно. Тази енигма ще падне. Много е важен финансовият министър, както и министърът на външните работи и отбраната за геополитическата ориентация.

Той има опит в назначаване, но не и в ръководене на редовно правителство с парламентарна опозиция и контрол, уточни проф. Малинов.