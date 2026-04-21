Изборните протоколи влизат за повторна проверка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес всички районни избирателни комисии трябва да предоставят на ЦИК протоколите на секционните комисии с резултатите от неделния вот за повторна проверка.

Тази процедура е предвидена в Изборния кодекс, за да се отстранят разминаванията между първоначалното и повторното въвеждане на данните. Вчера документите бяха предадени от почти половината РИК.

До четвъртък ЦИК ще оповести резултатите от предсрочните парламентарни избори, включително разпределението на 240-те мандата на национално ниво и по избирателни райони между петте формации, преминали 4-процентната бариера.

До неделя ще бъде обявен и поименният състав на 52-рото Народно събрание.

В понеделник президентът Илияна Йотова заяви, че новият парламент вероятно ще бъде свикан следващата седмица.

"Прогресивна България" е категоричният победител на предсрочния вот на 19 април. Вчера ЦИК обяви 100% обработени протоколи и 1 444 924 гласа за формацията на на Румен Радев. Партията ще вкара 130 депутати в новото Народно събрание. ГЕРБ-СДС остават втори с 39 места. "Продължаваме промяната-Демократична България" - 37 места. ДПС печелят 21 места, а "Възраждане" взима 13 места, информира БГНЕС.