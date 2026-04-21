Проф. Михаил Константинов: Не виждам причина да има касиране на вота, процесът беше подобрен

Не виждам причина да има касиране на вота. Категорично мога да кажа, че видно този път процесът беше подобрен.

Това каза математикът проф. Михаил Константинов пред bTV.

"Партиите под бариерата са достатъчно под бариерата, за да знаят, че там ще си останат. При последните избори от "Величие" останаха на около 25 гласа от влизането в парламента и бе разбираемо да поискат повторно преброяване. Сега случаят не е такъв и няма да има оспорване", категоричен е Константинов.

Той обясни, че най-вероятно разпределението на мандатите в 52-то Народно събрание ще е следното: 131 за "Прогресивна България", 39 за ГЕРБ-СДС, 37 за ПП-ДБ, 21 за ДПС и 12 за "Възраждане".

"За 1 мандат са били нужни около 10 хил. гласа този път. А за да премине някоя партия 4-процентната бариера, трябва да е получила около 120 хил. от гласовете", допълни математикът.

"Изборите са си напълно по европейски стандарт, даже ги провеждаме по-добре от някои други европейски страни", каза още проф. Константинов.