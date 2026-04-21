Село Хитрино пак бастион на ПП-ДБ - избра съдебната реформа въпреки вълната за Радев

Съдебната реформа отново се припозна като първи приоритет на държавата от жителите на шуменското село Хитрино, станало печално известно с влаковия взрив през декември 2016 г. Въпреки електоралната вълна за "Прогресивна България" в страната селото се оказа бастион на ПП-ДБ, които са безспорен победител в двете секции там според окончателните данни на Централната избирателна комисия.

Резултатите са повече от категорични. В основната секция в града от общо 266 действителни гласове ПП-ДБ получава 104, а на второ място със значителна разлика се нарежда ДПС - 63. Победителят в страната - "Прогресивна България" се нарежда на 3-о място с 54 гласа, а след нея ГЕРБ-СДС с 22.

В подвижната секция резултатът на ПП-ДБ е безапелационен. От общо 93 действителни бюлетини коалицията помита всички със 76 гласа. На следващо място се нарежда ДПС с 10 гласа, а "Прогресивна България" е четвърта с 4. Има и един регистриран глас за "Възраждане"