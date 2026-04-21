Член на Обществения съвет на ЦИК: Измененията в Изборния кодекс трябва да бъдат отменени

Измененията в закона за Изборния кодекс, които ограничават секциите в чужбина, трябва да бъдат отменени от новото парламентарно мнозинство, смята Стефан Манов от Обществения съвет на ЦИК. Той коментира, че ограничаването на изборните права на българските граждани извън Европейския съюз е противоконституционно и в нарушение на добрите изборни практики.

"За съжаление драмата, която всички предвиждахме с драматичното ограничаване на избирателното право на българските граждани извън ЕС се прояви в пълната си сила и бяхме свидетели на едно доста срамно за българската демокрация явление - да бъдат лишени хората от право на глас. Мисля, че има нещо просто, което новото Народно събрание с едно ясно мнозинство - впрочем Радев благодари на българските избиратели извън страната - ето как може да им благодари - един закон с един параграф може да бъде приет за 10 минути - отменя Закона за изменение на Изборния кодекс", заяви той пред БНТ.