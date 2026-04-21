Лесовъди и ученици залесяват край село Първомайци в чест на Седмицата на гората

Честванията по случай Седмицата на гората 2026 г. в обхвата на Държавно горско стопанство Горна Оряховица продължиха с нова поредица от събития. След успешния старт на кампанията, лесовъдите преминаха към следващия етап от празничната програма, фокусирайки се върху практическото обучение и горската педагогика, съобщиха от Северноцентралното държавно предприятие.

На 16 април инициативата събра професионалисти и бъдещи специалисти в землището на село Първомайци. Лесовъдите посрещнаха ученици от Ппрофесионалната гимназия по хранителни терхнологии „Проф. д-р Асен Златаров" и Техническата гимназия „Васил Левски", за да им представят тънкостите на горското дело на терен. В подотдел 273 „щ", където вече е създадена култура от черен бор, младежите се запознаха с предимствата на контейнерните фиданки, произведени в разсадник „Джулюница". Гимназистите не само научиха повече за технологията на залесяване, но и активно се включиха в попълването на горската култура, демонстрирайки отговорно отношение към природата.

Поредицата от събития продължи и на 17 април, когато магията на гората влезе в детска градина „Здравец" в село Първомайци. Горските педагози гостуваха на група „Слънчице", където чрез игри и интерактивни методи децата влязоха в ролята на „горски детективи". Научиха любопитни факти за прилепите и търсиха горски духчета, доказвайки, че познават и обичат гората. Срещата завърши с много емоции и песни, като и децата, и лесовъдите си обещаха тези гостувания да станат традиция.

С тези инициативи ДГС „Горна Оряховица" надгражда успешното начало на тазгодишната Седмица на гората, като продължава да предава опита и любовта към лесовъдската професия на различните поколения в региона.