61-годишен е турският шофьор, загинал в катастрофата в Прохода на републиката

61-годишен турски гражданин е загинал при пътния инцидент в Прохода на републиката. Произшествието е станало снощи около 19,00 ч. в района на с. Мишеморков хан.

По първоначална информация товарен автомобил с прикачено полуремарке, с турска регистрация, управляван от 61-годишния шофьор, движещ се към В. Търново, е напуснал пътното платно, скъсал е еластична ограда и е паднал в крайпътно дере. Водачът е загинал на място.

На местопроизшествието е извършен оглед. Причините са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.

Инцидентът затвори за часове движението през прохода.