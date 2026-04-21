61-годишен е турският шофьор, загинал в катастрофата в Прохода на републиката

Дима Максимова

61-годишен турски гражданин е загинал при пътния инцидент в Прохода на републиката. Произшествието е станало снощи около 19,00 ч. в района на с. Мишеморков хан.

По първоначална информация товарен автомобил с прикачено полуремарке, с турска регистрация, управляван от 61-годишния шофьор, движещ се към В. Търново, е напуснал пътното платно, скъсал е еластична ограда и е паднал в крайпътно дере.  Водачът е загинал на място.

На местопроизшествието е извършен оглед. Причините са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.

Инцидентът затвори за часове движението през прохода. 

