"Възраждане": Очевидно народът не иска да управляваме

Знаем резултатите си такива, каквито са. Трябва да признаем, че на тези избори идеологиите претърпяха крах, на тях победи желанието за спокойствие, за дълго управление и мандат, за да се сложи край на цикъла на политическа нестабилност от 2021 г. насам. Резултатът не е изненадващ и до някаква степен - закономерен.

Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов на пресконференция в централата на партията си в столицата, след като станаха ясни резултатите след преброяването на 100% от бюлетините. Според тях "Възраждане" влиза в 52-то НС с малко над 4,2%, с което става петата политическа сила в него.

"Народът очевидно не иска "Възраждане" да го управлява, но иска партията да бъде в парламента. Иска това, което и ние искаме, но смята, че е по-добре някой друг, като че ли да изпълни това, което ние говорим, защото ни е създаден образ на крайна, радикална, агресивна формация, което няма общо с истината. "Възраждане" ще остане гласа на истината в парламента и аз, за разлика от много други няма да обвиня народа ни, защото той е началника и съдника за политиците. Бъдещето на България остава в ръцете на тези, които ще управляват", каза Костадинов.

Костадинов поздрави "Прогресивна България" на Румен Радев за победата.

"Хубаво е, когато има 1 партия, която поема отговорността, няма да има други коалиционни партньори, заради които да си извива ръцете. Ще видим дали това ще бъде за добро, или за лошо. За лошо, защото вече няма оправдания, няма кой да пречи, резултатът е такъв, какъвто не е виждан от 1997 г. почти. И за доброто, и за лошото, отговорността остава само в ръцете на победилата формация", заяви лидерът на "Възраждане".

"Би трябвало да сме доволни от резултатите, заради друго заключение: че според анализаторите, част от нашите виждания бяха приписани и на победилата формация. Тоест една част от нашите идеи и каузи са победили на тези избори, макар и носени от друга формация", допълни той.

Според него изпадането на БСП от парламента е "логично", защото "БСП направи поредица от грешни политически решения, едно от тях - коалицията с ГЕРБ и ДПС". И увери, че левите избиратели ще имат свой представител в парламента в тяхно лице.

"Програмата на "Възраждане" остава актуална, включва и доста от посланията, които левите избиратели трябваше да чуят от своите досегашни представители в парламента и управлението на държавата. Постарахме се в хода на кампанията да дадем и лява алтернатива на обществото. Дали това се е получило, или не, аз не мога да кажа, с оглед на резултатите, които не са това, което ние искахме да бъдат. Но със сигурност ще продължим да следваме програмата си и да предлагаме алтернативи за левите избиратели", каза още Костадинов.

"Нашата страна е единствената в ЕС, в която резултатите от изборите се обявяват 48 часа след края на изборния ден. Аномалия е, че още не са обявени и имената на депутатите, което според Изборния кодекс може да стане до събота включително. Много пъти сме предлагали това да се премахне и тези данни да се обявяват възможно най-бързо, за да няма съмнения за някакви фини манипулации", каза още Костадинов.

"Нека се доверим на нашия народ и да приемем неговия избор. Аз не съм сигурен, че той е 100% правилен, но го приемам на 100%. Оттук нататък оставаме последователни на нашите каузи и на народа", категоричен бе той.

"Нашите идеи не се припокриват с тези на спечелилата формация, тя няма програма, но в някои свои изявления казва това, което говорим ние от години. Казваме, че трябва да отпаднат санкциите с Русия, те казват, че са вредни. Ние казваме, че за мира са вредни американските самолети на летището в София, те не го казват", каза още Костадинов.

"Идеологията не се променя, може в момента да не печелим това доверие, което гражданите искат, но всеки има право на своите грешки. Има хора, които според нас са сбъркали, но не можем да виним народа", допълни той.

От "Възраждане" ще подкрепят и смяната на Висшия съдебен съвет, и на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов.