Осъдиха на 6 години затвор и 15 000 евро глоба 44-годишен софиянец, продавал фентанил

Шест години лишаване от свобода и глоба от 15 хил. евро постанови Окръжният съд в Търговище

за 44-годишен мъж от София за държане с цел разпространение на фентанил, съобщиха от съда.

С. В. от София (44-годишен, осъждан) бе признат за виновен в това, че на 24.06.2025 г. е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества. Веществото е фентанил – наркотично вещество, поставено по българското законодателство в Списък на вещества с висок риск, а нетното му количество е 792,15 грама.

За извършеното съдът наложи на С. В. наказание „лишаване от свобода" за срок от девет години, което на основание чл. 58а, ал. 1 от Наказателния кодекс намали с 1/3 и постанови наказание „лишаване от свобода" в размер на шест години, които да изтърпи при първоначален „строг" режим и глоба от петнадесет хиляди евро. Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) дава възможност при самопризнание от подсъдимия при произнасяне на присъдата да се ползват фактите от обвинителния акт, без да се разпитват свидетели. Целта е процесуална икономия в съдебното производство.

Мъжът е осъждан за различни престъпления от общ характер - квалифицирани състави на кражби, причиняване на средна телесна повреда, лъжесвидетелстване, като последното му осъждане е за държане на наркотични вещества. За него С. В. е търпял ефективно наказание „лишаване от свобода" през 2020 година и не е настъпила реабилитация.

Присъдата на Окръжния съд в Търговище подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Варна.