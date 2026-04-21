Бойко Борисов: ГЕРБ ще заложи на антикорупционния си профил (На живо)

Където работехме с ДПС-НН, претърпяхме крах, заяви лидерът на ГЕРБ

Да поздравим Румен Радев за убедителната победа. Проведе една перфектна кампания. Двама се карат, третият печели. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на първа пресконференция, която от ГЕРБ дават, след като ЦИК качиха на сайта си 100% от предварителната обработка на изборните резултати. Според тях партията на Бойко Борисов остава на второ място с чувствителна разлика след победителите от "Прогресивна България". На пресконференцията са и Томислав Дончев и кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

"Народът сега си е избрал вожд", посочи той.

"Много мъдро българския народ вече му писна да слуша оправданията на партиите, включително и нашите. През цялата кампания никой от нас не можа да даде отговор с кого ще управлява", заяви Борисов. "Остави ни да се избием помежду си, така че да се унижаваме. Той стоеше от страна и както е казано - двама се карат трети печели, и се борихме за 2 и 3 място", каза той по адрес на Румен Радев.

"Народът го разчете много добре и от заявките на ПП-ДБ те избраха Радев със 131. Защо е мъдър народът - сега имаме абсолютно еднолично управление и всичките му намерения може да се сбъднат без някои да му пречи. Радев си има и президент и КС", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Само може да пожелаем успех и добрите намерения да се сбъднат. Това ще е добре за държавата", добави той. И подчерта, че като са опозиция нямат никакви зависимости.

"Пожелавам и на Радев след 20 г. пак да е втори като нас, минавайки през всички тези управления. Няма с кой да се оправдае. Може да направи всичко, което е казал", подчерта Борисов.

"Където работехме с ДПС-НН, претърпяхме крах, в Разград и Търговище нямаме депутат. Изводът - в Разград изгонихме нашия партиен председател, но не и да го уволним като областен управител....

Дружбата ни с ДПС ни донесе този отлив, И дружбата ни с ПП - това е", каза Бойко Борисов. Според него хората казали - избират ГЕРБ, а след това ставало друго. Радев "умно се обяви срещу всички и спечели". Ние се опитвахме да пазим коалиционната култура, но партньорите ни не влязоха в парламента, каза той. И увери - повече без управленски модели с ГЕРБ.

"ГЕРБ не можаха да приемат че не от мен зависи а от пеевски, затова загубихме 200 хил. гласа", добави Борисов.

Живко Тодоров подчерта, че признават изборните резултати. Ние се разграничаваме от всеки, който се занимава с подобно нещо или е сгрешил, отговори кметът на въпрос за подозренията за изборни нарушения. Ние ще възстановим изцяло своя антикорупционен профил, с който бяхме създадени, увери Тодоров.

Сега има нов модел - Радев-Копринков, заяви Борисов.

"И аз познавам Копринков, даже е идвал в централата, когато Весела Лечева трябваше да оглави БОК - в много от спортните федерации имат влияние и кметовете и партиите", каза Борисов. Той обаче не поиска да обясни заявката си по време на кампанията, че Копринков е връзката на Радев с Делян Пеевски.

"Нямам никаква комуникация или преговори, явни или задкулисни, с Радев. Беше нормално да поискат подкрепа от ГЕРБ и Весела Лечева бе избранаа. И правилно", отбеляза Борисов.

Получи и въпрос в кои федерации ГЕРБ имат влияние и каза: "в обратните на ПП-ДБ, те имат в автомобилизма. Ние през Станка Златева в борбата".

Който ни потърси, е добре дошъл да говорим, ние си изручахме жабетата с всички тия сглобки, коалиции и и си отдъхнахме сега, толкова ни е добре, каза Борисов.

"Искам да отрежа всякаква възможност ГЕРБ да бъде обвързан с никого. Не съм длъжен. Бях длъжен на държавата, когато се клатеше между различни партии и трябваше да има сглобки", коалиции, продължи лидерът на ГЕРБ.

Хората на Ахмед Доган дали цялата си подкрепа дали на Радев. Хубаво е, че не влязоха в парламента, явно годсини наред ни е лъгал. Доган подкрепял Радев още от първите президентски избори. Щом народът се е произнесъл, няма никакво значение. Ние няма къде да работим с Пеевски заедно, дори и в опозиция нищо не зависи от нас. От днес има съвсем друг господар на държавата. Аз никога не съм имал КС и такова мнозинство в парламента, винаги сме търсили баланс", добави партийният лидер.

Борисов увери, че не знае за "една корупционна схема" в последното управление. Чул само са Козлодуй, но я спрял, макар да не било сигурно, че има такава.

На въпрос трябва ли да има промени в политиката на ГЕРБ - да, каза Тодоров. "Със сигурност корупция прониква във всяка партия, която участва в управлението. Но важното е ние да имаме категорична и ясна позиция на разграничаване от подобни неша и вземане на правилни решения в полза на морала и справедливостта. Това липсваше последните години и изкара хората на улицата. Дългото управление на една държава означава и отпускане, и срастване. Идва момент да направим необходимите промени. Тези промени настъпват", каза кметът на Стара Загора.

Който иска да го подкрепя, като поискат ще им отговоря. Непоискано добро е зло, отговори Борисов на въпрос дали ГЕРБ биха дали подкрепа на Радев за промените във ВСС, например. На Радев не му бил нужен и диалог, защото можел да приеме всеки законопроект сам. Ако иска промени в конституцията- щял да прати юристи, за да не се "връзва на въдицата и да се чудим после легитимен ли е премиера или не е", защото през септември и тази тема щяла да дойде. Борисов заяви, че ако зависи то ГЕРБ, домовата книга за премери ще бъде премахната.

Борисов вметна и , че "тия простаци в парламента ги няма", на неговите депутати били много възпитани.

На въпрос дали ще остане депутат, Борисов каза, че това е личен избор, но е избран от две области. Още не съм решил, каза той.

"Един от уроците на промените конституцията е, че тя не трябва да се променя за месец. Резултатът е налице. Ако някой е бил недоволен от формата на служебното прав, нямаме право да се оплакваме, защото участвахме в промените, трябва една година за промени в Конституцията", каза Томислав Дончев..

