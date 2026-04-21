Хванаха шофьор на тир с над 1,2 промила алкохол на главния път до "Лесово"

В полицията в Елхово е образувано бързо производство срещу шофьор на товарен автомобил с прикачено полуремарке, управлявал с над 1,2 промила алкохол на главния път I–7. Той е установен при проверка в близост до Граничния контролно-пропусквателен пункт „Лесово", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол.

Шофьорът е на 60 години, чуждестранен гражданин. Той е спрян за проверка вчера, около 19:00 часа, посочват от полицията. Работата по случая продължава, пише БТА.

В средата март полицията в Елхово задържа за срок до 24 часа отново чуждестранен шофьор на товарен автомобил с прикачено полуремарке, управлявал с над 1,2 промила алкохол на главния път, водещ към ГКПП „Лесово".