Забраниха да се пие водата в 9 димитровградски села

Вода СНИМКА: Pixabay

Ползването на вода за питейно-битови нужди в девет димитровградски села се ограничава заради установени завишени радиологични показатели, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Хасково и пресцентъра на Община Димитровград.

Забраната засяга селата Златополе, Голямо Асеново, Малко Асеново, Бряст, Странско, Здравец, Длъгнево, Долно Белево и Радиево, които са снабдявани от Златополската система за водовземане, пише БТА.

Изследванията са установили, че индикативната доза е 0,15 милисиверта (mSv) при допустима стойност 0,1 mSv. Издадено е предписание дружеството - оператор да осигури снабдяване с чиста вода до отстраняване на несъответствията.

Предишната наложена забрана за ползване на вода за пиете и готвене в община Димитровград влезе в сила в края на ноември 2024 година спрямо пет села, като основанието бе завишени стойности на естествен уран.

