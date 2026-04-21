ВАС окончателно спря част от новите правила за прием в детските градини в София

Върховен административен съд (ВАС) окончателно потвърди отмяната на решение на Столичен общински съвет, свързано с начина на назначаване на медицинските сестри в яслите, съобщиха от съдилището. Съдът отхвърли касационната жалба на общината и остави в сила акта на Административен съд София-град. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, като Столична община трябва да заплати и разноски в размер на 750 евро (1466,87 лв.) на Синдикат на българските медицински специалисти.

В мотивите си върховните магистрати подчертават, че при приемането на решението на СОС не са спазени изискванията на Административнопроцесуален кодекс. Според съда актът не е вътрешнослужебен, а общ административен, което означава, че е трябвало да бъде осигурено участие на всички заинтересовани страни. Това обаче не се е случило – синдикати и професионални организации не са получили реална възможност да представят становища и възражения.

Допълнително, Върховен административен съд отчита и липсата на достатъчно ясни мотиви към решението. Не са били изложени конкретни фактически и правни основания, които да обосноват промяната в досегашния ред. Според съда това съществено затруднява както съдебния контрол, така и правото на защита на засегнатите лица.

Спорът възниква след решение на СОС от 14 ноември 2024 г., с което се предвижда договорите на медицинските сестри в яслените групи да се сключват от директорите на детските градини. Аргументът на общината е, че така ще се подобри организацията и ще се реагира по-бързо при недостиг на кадри.

Срещу тази промяна обаче застават Синдикат на българските медицински специалисти и Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, които оспорват решението в съда. Според тях то засяга пряко трудовите права, професионалния статут и подчинеността на медицинските специалисти.

В решението си съдът обръща специално внимание и на спецификата на групи в яслите. Според магистратите те не могат да бъдат приравнявани към останалата част от предучилищната система, тъй като функционират по модел, близък до този на детските ясли, където водеща е медицинската грижа за деца от 10 месеца до 3 години.

Именно поради това Върховен административен съд подчертава, че действащата нормативна уредба предвижда ключова роля за медицинските специалисти. Управлението на детските ясли е възложено на лица с медицинска квалификация, а медицинските сестри и останалите здравни специалисти имат основни функции, свързани със здравето, безопасността и ежедневната грижа за децата.

Съдът отбелязва и съществената разлика между изискванията към директорите на детски градини и тези към ръководителите на ясли – първите трябва да имат педагогически профил, докато при вторите се изисква медицинска подготовка. Според магистратите това разграничение не е формално, а е пряко свързано със защитата на здравето и сигурността на най-малките.

В крайна сметка съдът приема, че аргументите на общината за по-добра организация и оперативна целесъобразност не могат да оправдаят допуснатите процедурни нарушения и съмненията за противоречие с нормативната уредба.

