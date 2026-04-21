Необичайна среща с публиката преди премиерата на „Много шум за нищо" във Велико Търново

Една необичайна среща с публиката преди премиерата на новия спектакъл „Много шум за нищо" на великотърновска сцена подготвя екипът на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов". Интерактивното събитие под надслов „Помощ! Шекспир ни обърка!", при което граници между актьори и зрители няма да има, ще се проведе на 21 април от 20,00 ч. в клуб „ТаМ", съобщиха инициаторите.

След празниците артистите се завръщат, за да открият хаос – разбъркани костюми, изгубени плакати и текстове без съкращения. В тази „криза" те търсят съдействие от публиката, която ще стане част от възстановяването на реда. Срещу оказаната помощ гостите ще имат възможност да разговарят с творческия екип, който работи по спектакъла, както и да се насладят на авторска музика, да спечелят покана за премиерата и още изненади.

Новото заглавие на великотърновския театър предлага нетрадиционен прочит на класическата комедия „Много шум за нищо" от Уилям Шекспир. По спектакъла работи световноизвестният режисьор и театрален педагог проф. Владимир Байчер, за когото това е първи проект в България, насочен към активен диалог със съвременната публика. Премиерата е на 29 април от 19,00 ч. в голяма зала на театъра и е част от световните чествания по повод 410 години от смъртта на Шекспир.

Според проф. Байчер най-важно в постановката е „да говори" на езика на днешния ден. „Това е спектакъл, адресиран към младите зрители", категоричен е той и добавя, че град като Велико Търново е идеална сцена за такъв експеримент. Режисьорският прочит поставя пиесата в контекста на свят след война – момент, в който хората копнеят за любов, близост и ново начало. „Като човек, живял в Русия и сега пристигащ от Израел, аз много добре знам какво е войната и как тя променя хората", признава той.

За да премахне „усещането за старост и скука", екипът залага и на съвременни сценични решения. Костюмите са дънкови, а сценографията е „вертикална" – състои се от множество въжета и огромен парашут, който символизира военния десант. „Ние правим истински десант на сцената – приземяване на парашутисти от вертолет", разкрива режисьорът, подчертавайки, че търси динамика и съзвучие с днешния ден.

Особено силен акцент в спектакъла е музикалният контраст между класика и рок. На сцената ще звучи музика от балета „Ромео и Жулиета" на Сергей Прокофиев, изпълнявана на живо от струнен квартет на МДТ „Константин Кисимов". От друга страна, авторските рок композиции на младия музикант Явор Намлиев, внасят съвременна енергия и хазартен дух в историята. Това музикално противопоставяне създава многопластова звукова среда, която едновременно кореспондира с шекспировия свят и го пренася в нашето съвремие.

В центъра на режисьорската концепция стои и темата за клеветата като разрушителна сила, способна да преобърне човешки съдби. Проф. Байчер разглежда този мотив не просто като сюжетен елемент, а като болезнено актуален социален проблем, срещу който младите хора трябва да се научат да се противопоставят. В същото време той поставя акцент върху честността в актьорската игра – разбирането, че сцената не е място за маски, а пространство за истинност и дълбоко човешко разкриване.

Асистент-режисьор на „Много шум за нищо" е Слави Гергов. Над създаването на костюмите за спектакъла на великотърновска сцена работи съпругата на проф. Байчер – Татяна Федюшина, която също е изявен театрален педагог, сценограф и костюмограф. Сценографията на спектакъла е поверена на Радостина Тенева, а пластиката – на Лилия Иванова. Автор на плаката е актьорът Борис Атанасов. В постановката участват Боян Фърцов, Милен Иванов, Самуил Горанов, Самуил Сребрев, Борис Атанасов, Кирил Милушев, Детелин Кандев, Пламен Кумпиков, Катрин Тодорова, Симона Джурова, Никол Бойчева и Александра Златева.