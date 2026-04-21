Арестуваха мъж, опитал да запали автомивка в петричко село. В сутрешните часове в понеделник в РУ-Петрич е получен сигнал, че около 03:50 часа до клетка за почистване на автомобили в търговски комплекс в с. Първомай е поставено и запалено възпламеняващо се изделие, с което е нанесена щета на метален панел и лайсна към него.

От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия, в резултат на които е задържан 28-годишен мъж от с. Кавракирово. Веществото е предоставено за експертиза. По случая е образувано досъдебно производство.



