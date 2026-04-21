ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха шофьор с отнета книжка да кара в Каблешков...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22705357 www.24chasa.bg

Жертва на измамници: Благодаря на полицията, откри ги и ми върна парите

Тони Маскръчка

1128
80-годишна дупничанка с писмо до началника на РУ - Дупница благодари за оказана помощ от служители, възстановена й е паричната сума, която дала на измамници. Р. Мурджова попаднала в капана на измамници през февруари, като им дала 230 евро. Когато разбрала, че е измамена, се обадила в полицията в Дупница и дала подробни писмени обяснения . По случая работили двама млади служители – инспекторите Виктор Йорданов и Бисер Георгиев, разказва в писмото си възрастната жена.

След малко повече от месец жената била потърсена от двамата служители, които я зарадвали, че извършителите на деянието са установени, парите й били възстановени. В писмото си жертвата на измамата казва: "Г-н Началник, чрез Вас искам от все сърце да благодаря на тези момчета, Ваши служители. Те затвърдиха у мен вярата, че работят за реда и спокойствието на гражданите. Благодаря им и им желая крепко здраве, смелост и мъжество, за да можем ние, гражданите на Дупница, да живеем и спим спокойно."

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

