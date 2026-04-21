ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха шофьор с отнета книжка да кара в Каблешков...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22705411 www.24chasa.bg

Агенцията по храните иззе 1,5 тона пилешко без документи на границата с Турция

СНИМКА: БАБХ

Над 1,5 тона пилешко месо иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол" на Българската агенция по безопасност на храните на ГКПП „Капитан Андреево". Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници".

В пътнически микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити 1 570 кг пилешко месо без необходимите документи. Стоката е била опакова в над 80 картонени кашона, всеки средно с около 18 кг месо, завито с найлон. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

От БАБХ припомнят, че контролът на агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

