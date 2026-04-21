Дадоха ход на делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис

Делото за длъжностно присвояване и безстопанственост, по което подсъдими са четирима души, сред които и бившият кмет на общината Хасан Азис, получи ход. Досега разпоредителните заседания бяха отлагани.

Делото е насрочено за 02.06.2026 г. в Окръжния съд в Кърджали и ще бъдат призвани за показания дванадесет свидетели. На по-късен етап ще бъдат разпитани още шестима.

Освен Хасан Азис, който бе кмет на Кърджали в продължение на пет мандата, обвиняеми по делото са още трима бивши общински служители. Обвинението срещу Хасан Азис и главния счетоводител Валентин Иванов е, че в периода от януари 2018 г. до януари 2019 г. са присвоили сума в общ размер на 78 704 лева по два договора за доставка на дърва.

Двамата са предадени на съд и за безстопанственост в периода от декември 2017 г. до януари 2019 г., като обвинението е, че не са положили достатъчно грижи за управлението и запазването на имуществото на община Кърджали във връзка с двата договора, вследствие на което са настъпили значителни щети за общината в размер на 12 459 лева.

Общият размер на нанесените щети на община Кърджали от двете престъпления е 91 163 лева.

Другите двама обвиняеми са бивши финансови контрольори на община Кърджали. Те са обвинени, че не са положили достатъчно грижи при осъществяването на финансов контрол и от това са причинени значителни щети на общината.