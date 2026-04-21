Приключи ремонтът на по-голямата част от улица "Цанко Дюстабанов" в Пловдив, засадиха 51 дръвчета

Ще има още 21 в последния участък, по който ще се работи до 27 юни

Мащабното обновяване на централната пловдивска улица "Цанко Дюстабанов" в участъка от кръстовището с "Авксентий Велешки" до "Цар Асен I" приключи. Там вече са засадени 51 нови дървета от вида ликвидамбър, съобщиха от Общината.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров инспектира реновираната зона. В рамките на реконструкцията са изцяло обновени тротоарните и пътните настилки. Подобрена е и техническата инфраструктура, обслужваща района, направено е ново озеленяване. Кметът Костадин Димитров (вляво) инспектира ремонта. Снимка: Община Пловдив

За озеленяването на улицата беше проведено обществено обсъждане с живеещи в района граждани, в резултат на което бе взето решение вместо старите и болни 40 дървета да бъдат засадени нови над 70. В момента продължава рехабилитацията на улицата в отсечката от кръстовището с "Цар Асен I" до пресечката с "Крали Марко", където предстои засаждането на още 21 дръвчета.