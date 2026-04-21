Наталия Киселова: Сарафов заема поста и. ф. главен прокурор формално и не издава актове

Наталия Киселова Кадър: Nova

Борислав Сарафов не предприема някакви сериозни действия, така че по-скоро заема формално длъжността, не издава актове, за да не се налага те да бъдат оспорвани или отменени. Това каза преподавателят по конституционно право доц. Наталия Киселова по NOVA NEWS. 

"Онзи, който може да предложи титуляр на президента за постовете главен прокурор, председател на ВАС и на ВКС, той е и компетентен да избере изпълняващия функциите главен прокурор", добави тя. 

Тази или другата седмица Пленумът на ВСС трябва да влезе във функциите и да избере нов изпълняващ функциите, докато НС отвори процедурата за избор на нов състав на изборни членове на ВСС, за да може да бъдат избрани главен прокурор и председател на Върховния административен съд, обясни тя.

"По-важно в момента е да бъдат избрани нови членове на ВСС, а не да се правят промени в закона", каза още Киселова и добави, че сравнително бързо ще бъде избран председател на Народното събрание. 

