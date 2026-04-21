Временна промяна в маршрута на автобусна линия № 11 заради ВиК ремонти

СНИМКА: Община Русе

Във връзка с извършването на аварийни ремонтни дейности на ВиК по ул. „Мальовица" от 21 април, вторник, се налага временна частична промяна в маршрута на автобусна линия № 11 в двете посоки на движение. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Всички курсове по този маршрут с начални часове на тръгване след 11:50 ч. (включително) ще бъдат пренасочени по следния обходен маршрут:

При посока на движение „Обръщалото ул. Мальовица – Митница":

Между спирките „Обръщалото ул. Мальовица" и „Помпена станция изток" автобусите ще преминават по ул. „Ген. Кутузов" и бул. „Гоце Делчев", като ще спират и на спирка „Васил Левски изток".

При посока на движение „Дунав мост – Обръщалото ул. Мальовица:

Между спирките „Помпена станция запад" и „Обръщалото-Мальовица" автобусите ще преминават по бул. „Гоце Делчев" и ул. „Ген. Кутузов", като ще спират и на спирка „Васил Левски запад".

Община Русе призовава гражданите, които използват услугите на обществения превоз по тази линия, да планират своите пътувания, съобразявайки се с временните промени. След приключване на дейностите, линията ще бъде възстановена по обичайния си маршрут, за което ще бъде предоставена информация.

