Близо 40 на сто от българите в Италия гласуваха за „Прогресивна България“

Втора е коалицията ПП-ДБ

На парламентарните избори на 19 април 2026 г. общо 6360 български граждани са гласували в Италия, където вотът беше организиран в 27 избирателни секции, разположени в различни части на страната. Данните на Централната избирателна комисия показват ясно изразено предпочитание към две политически сили, които доминират резултатите сред българската общност.

Най-много гласове печели „Прогресивна България", която събира 2440 гласа, или над 39,078 % от всички подадени бюлетини. На второ място се нарежда коалицията „Продължаваме промяната -Демократична България" с 1620 гласа, което представлява близо 26% от вота. Трета политическа сила сред гласувалите българи в Италия е „Възраждане" с над 7,17%, а след нея се подрежда ГЕРБ-СДС с близо 7%.

По данни от разпределението по секции на двете водещи формации „Прогресивна България" и „Продължаваме промяната -Демократична България", те са първи във всички големи италиански градове с изразено българско присъствие, включително Милано, Рим, Болоня и Торино. Там те получават значителна преднина спрямо останалите политически сили и формират основната част от вота на диаспората.