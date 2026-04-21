Деца от 3 континента победиха в конкурс за детска рисунка в Монтана

Известни са имената на отличените в Международния конкурс за изобразително изкуство „Тъпан бие, хоро се вие" – Монтана 2026.

В първа възрастова група при българските участници победител е 7-годишният Теодор Трифонов от Габрово, следван от Юлия Вукова (11 г.) от Дупница и Мустафа Мустафов (9 г.) от Попово. При по-големите (12–15 г.) с първа награда бяха отличени Анна Дикова (12 г.) и Кристина Антонова (13 г.) от Монтана. На второ място са класирани Емануела Стефанова (12 г.) от Горна Оряховица и Матеа Рачкова (13 г.) от Габрово. Трето място заеха Весела Банева (14 г.) от гр. Любимец и Евгени Георгиев (12 г.) от с. Роза, област Ямбол.

При чуждестранните участниците на възраст от 7 до 11 г. първите награди бяха присъдени на Мариам Мохамед Махди от Александрия – Египет, и Шон Джей от Банкок – Тайланд. Във втора възрастова група най-високото отличие получи Айси Балиу от Тирана - Албания. Подгласници на победителите са Йогайле Мартинкуте (9 г.) от Литва и Дуру Атмиш (10 г.) от Турция, а нейната сънародничка Зейнеп Берен Кочаоглу (12 г.) е втора при по-големите участници в творческото състезание. Трета награда получиха Джоя Танури (11 г.) от Ливан и Лилия Геворгян (12 г.) от Армения.

Още 23 малки художници бяха удостоени с поощрителни награди, а рисунките им ще бъдат включени в изложба с творби от конкурса. Тя ще бъде открита на 7 май 2026 г. в експозиционна зала „Кутловица" в Монтана като част от съпътстващата програма на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев".

Отличените деца се откроиха сред повече от 1200 млади таланти от 16 държави, включили се в творческото състезание. Творбите им впечатляват с оригиналност, ярко въображение и точно художествено претворяване на темата – националните костюми, накити и орнаменти на моя народ. Самостоятелната работа на участниците също беше важен критерий при оценяването.

Победителите определи жури с председател проф. д-р Бисера Вълева, което оцени творбите, допуснати до финалния етап на конкурса. То присъди и награди за комплексно представяне на художествени школи от България, Египет, Турция, Тайланд и Армения, с което открои професионалната работа на преподаватели и арт центрове в развитието на млади таланти.

Международното участие в тазгодишното издание на конкурса „Тъпан бие, хоро се вие" (в превод на чужди езици „Музиката и танците на моя народ") утвърждава Монтана като сцена за детско творчество, на която чрез универсалния език на изобразителното изкуство се осъществява диалог между културите.