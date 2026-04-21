Трайчо Трайков: На следващото правителство няма да му е никак лесно

На следващото правителство няма да му е никак лесно и въпреки всички хубави неща, които свърши служебното правителство, следващото ще има да върши още повече. Това каза служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков в София.

Трайков каза, че е впечатлен от работата, която е свършило служебното правителство и в частност Министерството на енергетиката.

Основно ставаше дума за текущи и важни неща, някои оперативни, а други със стратегически хоризонт, подчерта служебният енергиен министър.

Той акцентира, че в началото на работата на служебното правителство е имало криза с високите сметки за ток. Там имаше и логика, и обяснение, които изискваха усилена комуникация, подчерта Трайков, цитиран от БТА.

По думите му правителството се е справило и с необходимите действия относно плащането по Плана за възстановяване и устойчивост. Успяхме да преформатираме нещата по начин, който ще мине с минимални финансови щети за България, каза Трайков. На следващо място служебният министър акцентира върху действията на Министерството на енергетиката по процедурата "Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници" (RESTORE) и за уличното осветление на общините.

Имахме и текущи технически проблеми. Първият беше с дефектирала мембрана в неядрената част на реактора, 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй“. Проблемът е решен, централата работи безаварийно, обясни Трайков. Той добави, че вече два от четирите хидроагрегата на помпено-акумулираща водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) „Чаира“ работят. По отношение на новите ПАВЕЦ също има раздвижване, имаме доклад с 10 потенциални локации, отбеляза той.

Трайков каза, че по отношение изгражданото на нови мощности на АЕЦ „Козлодуй“ процесите са се развивали далеч от оптималното, което създава сега проблеми с развитието на проекта като цяло.