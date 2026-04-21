Арестуваха заподозрян за случая с нарязания труп в Пловдив

Мая Вакрилова

[email protected]

Криминалисти са отцепили мястото, където е открит трупът. Снимка: Мая Вакрилова

Мъж е арестуван преди минути във връзка с откритите човешки останки в контейнер в пловдивския район "Тракия", съобщиха за "24 часа" запознати с разследването. 

По първоначална информация ареста е станал в жилищен комплекс в близост до коша, където беше намерен нарязаният труп на 8 април.

Както съобщихме, трупът беше открит от клошар, който веднага подал сигнал до полицията. Тогава ул. "Георги Данчов" беше отцепена от много униформени и криминалисти. На място бяха и шефът на ОД на МВР - Пловдив Васил Костадинов, заместникът му Венелин Костов, началникът на Пето районно Николай Кирков и окръжният прокурор Чавдар Грошев. 

Няколко дни, след като беше намерена зловещата находка от полицията съобщиха, че трупът все още не е идентифициран и предстоят сложни експертизи. 

Очаквайте подробности!

